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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / NASA confirma éxito de la inyección translunar de Artemis II pese a incidentes menores

NASA confirma éxito de la inyección translunar de Artemis II pese a incidentes menores

La agencia reconoció que durante las primeras fases de la operación de la nave espacial Orión se registraron ajustes técnicos y una breve interrupción en comunicaciones, ya resuelta, aunque insistió en que no hay preocupaciones actuales.

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