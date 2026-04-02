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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / La NASA da luz verde para impulsar a Artemis II rumbo a la Luna

La NASA da luz verde para impulsar a Artemis II rumbo a la Luna

Artemis II tiene el objetivo de enviar a astronautas a la órbita lunar por primera vez desde que la tripulación de Apolo 17 abandonaran el satélite en 1972.

Así fue el momento del despegue del Artemis II.jpg
Así fue el momento del despegue del Artemis II //
Foto: NASA
Por: EFE
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Actualizado: 2 de abr, 2026

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