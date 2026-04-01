Así fue el momento del despegue de Artemis II de la NASA: este es el video

La espera terminó y en la tarde de este miércoles, 1 de abril de 2026, la misión Artemis II emprendió su viaje hasta la onda orbital de la Luna. Los cuatro astronautas concluyeron la revisión de seguridad y el cierre de la nave espacial Orión.

Apenas momentos antes del despegue en Cabo Cañaveral, los técnicos arreglaron un sensor que mostraba que una batería del Sistema de Aborto de Lanzamiento (LAS) estaba más caliente de lo normal y también solucionaron un problema con el equipo de comunicaciones.

La misión de Artemis II alcanzó este miércoles la órbita de la Tierra cerca de 10 minutos después de despegar desde Florida para comenzar su viaje de 10 días que los llevará alrededor de la Luna, lo que ocurre por primera vez en más de 50 años.



Esta fue el momento exacto del despegue de Artemis II

¿Por qué es tan importante esta misión de la NASA?

Esta misión no solo encabeza una gran investigación para la humanidad en la exploración del espacio, sino que, además, será un logro en el avance de la equidad ya que será la primera vez que una mujer, un hombre negro y un ciudadano no estadounidense participen en una misión a la Luna.



Artemis II estaba prevista para febrero, pero diversos contratiempos retrasaron su despegue y obligaron llevar al cohete a varias reparaciones con el objetivo de que la misión salga de la mejor forma y cuidar a sus tripulantes.

"Es un peldaño hacia Marte, donde podríamos tener la mayor probabilidad de encontrar evidencia de vida pasada, pero también es una piedra de Rosetta para entender cómo se forman otros sistemas solares", dijo Koch en una conferencia de prensa el fin de semana.