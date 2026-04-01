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Así fue el momento del despegue de Artemis II de la NASA: este es el video

Los cuatro astronautas de Artemis II emprendieron su viaje durante 10 días en donde estarán alrededor de la Luna. Orión es el principal vehículo de Estados Unidos para la exploración del espacio.

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