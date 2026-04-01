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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / ¿Cuál es el objetivo de Artemis II? La razón por la que solo sobrevolarán la Luna

¿Cuál es el objetivo de Artemis II? La razón por la que solo sobrevolarán la Luna

A las 5:24 de la tarde, hora Colombia, está programado el lanzamiento Artemis 2, con el que rodearán y verán la cara oculta de la Luna.

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