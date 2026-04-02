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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / La misión Artemis II sigue su curso pese a experimentar un problema con el inodoro

La misión Artemis II sigue su curso pese a experimentar un problema con el inodoro

Por primera vez, una misión hacia el espacio profundo incorpora un inodoro plenamente funcional.

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