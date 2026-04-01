¿Por qué astronautas de Artemis 2 usan trajes naranjas y no blancos? Esto explica la NASA

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La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) marcó este miércoles 1 de abril un nuevo hito en la exploración espacial con el despegue de Artemis 2, la misión que lleva nuevamente astronautas a las cercanías de la Luna más de cinco décadas después del programa Apolo.
El lanzamiento se llevó a cabo desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, dando inicio a un viaje que durará aproximadamente 10 días alrededor del satélite natural de la Tierra.
A bordo de la nave Orion viajan Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes tendrán la misión de evaluar sistemas, ejecutar maniobras clave y recopilar información para futuras expediciones, incluida la que busca llevar humanos nuevamente a la superficie lunar y en un futuro a Marte.
En medio del histórico lanzamiento, un detalle captó la atención, los trajes de color naranja que portan los astronautas, muy distintos a los tradicionales trajes blancos asociados con el espacio y los que usaron en las misiones entre 1969 y 1972 durante el programa Apolo de la NASA.
Aunque los trajes blancos son los más reconocidos por el público, estos están diseñados para caminatas espaciales. En cambio, durante el despegue y el regreso, los astronautas utilizan trajes especiales de supervivencia.
De acuerdo con la NASA y reportes de The New York Times, el color naranja, conocido como “naranja internacional", no es casual. Está pensado para hacer visibles a los astronautas en caso de un rescate, especialmente si la cápsula ameriza en el océano, como está previsto al final de la misión.
Estos trajes también incorporan tecnología clave para emergencias, cuentan con sistemas de soporte vital, reservas de oxígeno, control de temperatura y elementos de flotación. Incluso incluyen correas externas y equipos que facilitan la labor de los rescatistas.
A diferencia de los trajes blancos, que protegen contra el vacío del espacio, radiación y temperaturas extremas, los trajes naranjas están diseñados para proteger la vida de la tripulación en fases críticas como el lanzamiento y el aterrizaje.
La transmisión es completamente gratuita y abierta al público a través de las plataformas oficiales de la NASA.
Además, durante toda la misión habrá reportes diarios, comunicaciones con la tripulación y herramientas para seguir en tiempo real la trayectoria de la nave.