¿Por qué astronautas de Artemis 2 usan trajes naranjas y no blancos? Esto explica la NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) marcó este miércoles 1 de abril un nuevo hito en la exploración espacial con el despegue de Artemis 2, la misión que lleva nuevamente astronautas a las cercanías de la Luna más de cinco décadas después del programa Apolo.

El lanzamiento se llevó a cabo desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, dando inicio a un viaje que durará aproximadamente 10 días alrededor del satélite natural de la Tierra.

A bordo de la nave Orion viajan Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes tendrán la misión de evaluar sistemas, ejecutar maniobras clave y recopilar información para futuras expediciones, incluida la que busca llevar humanos nuevamente a la superficie lunar y en un futuro a Marte.

En medio del histórico lanzamiento, un detalle captó la atención, los trajes de color naranja que portan los astronautas, muy distintos a los tradicionales trajes blancos asociados con el espacio y los que usaron en las misiones entre 1969 y 1972 durante el programa Apolo de la NASA.



¿Por qué los astronautas usan trajes naranjas y no blancos?

Aunque los trajes blancos son los más reconocidos por el público, estos están diseñados para caminatas espaciales. En cambio, durante el despegue y el regreso, los astronautas utilizan trajes especiales de supervivencia.



De acuerdo con la NASA y reportes de The New York Times, el color naranja, conocido como “naranja internacional", no es casual. Está pensado para hacer visibles a los astronautas en caso de un rescate, especialmente si la cápsula ameriza en el océano, como está previsto al final de la misión.

Un n uevo viaje a la Luna se llevará a cabo este 2026. Foto: AFP

Estos trajes también incorporan tecnología clave para emergencias, cuentan con sistemas de soporte vital, reservas de oxígeno, control de temperatura y elementos de flotación. Incluso incluyen correas externas y equipos que facilitan la labor de los rescatistas.

A diferencia de los trajes blancos, que protegen contra el vacío del espacio, radiación y temperaturas extremas, los trajes naranjas están diseñados para proteger la vida de la tripulación en fases críticas como el lanzamiento y el aterrizaje.



¿Cómo ver en vivo la transmisión de Artemis 2?

La transmisión es completamente gratuita y abierta al público a través de las plataformas oficiales de la NASA.



NASA+ (plataforma oficial de streaming): allí comenzará la señal principal del evento.

YouTube de la NASA: continuará la transmisión, especialmente tras el despliegue de los paneles solares en el espacio.

Además, durante toda la misión habrá reportes diarios, comunicaciones con la tripulación y herramientas para seguir en tiempo real la trayectoria de la nave.

