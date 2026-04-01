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Blu Radio  / Mundo  / ¿Por qué astronautas de Artemis 2 usan trajes naranjas y no blancos? Esto explica la NASA

¿Por qué astronautas de Artemis 2 usan trajes naranjas y no blancos? Esto explica la NASA

En el lanzamiento de la misión Artemis 2 llamó la atención el uso de trajes naranjas, distintos a los blancos del programa Apolo de la Nasa y se debe a una razón.

¿Por qué los astronautas usan trajes naranjas y no blancos_.jpg
¿Por qué los astronautas de la misión Artemis II usan trajes naranjas y no blancos?.
Foto: NASA.
Por: Coralina Durán
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Actualizado: 1 de abr, 2026

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