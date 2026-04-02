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Artemis II abandona la órbita terrestre e inicia su camino a la Luna

La maniobra de inyección lunar de la capsula se prolongó durante 5 minutos y 49 segundos y requirió que la nave experimentara un cambio de velocidad de 388 metros por segundo.

Artemis II abandona la órbita terrestre e inicia su camino a la Luna.jpg
Artemis II abandona la órbita terrestre.
Foto: NASA, EFE.
Por: EFE
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Actualizado: 2 de abr, 2026

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