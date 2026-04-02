Así vieron pasajeros desde un avión el impactante despegue de la misión Artemis 2: video

Varios pasajeros que viajaban a bordo de distintos aviones en el espacio aéreo cercano a Florida fueron testigos privilegiados del lanzamiento de Artemis II, una de las misiones más ambiciosas de la Nasa en las últimas décadas.

El despegue, realizado desde el Centro Espacial Kennedy en la tarde del 1 de abril, no solo marcó un hito para la exploración espacial, sino que también dejó una postal inesperada: una vista aérea del ascenso del cohete, captada desde las ventanillas de aeronaves comerciales.

Las imágenes, difundidas rápidamente en redes sociales, muestran una perspectiva poco común que ha sorprendido tanto a expertos como al público en general.

A diferencia de las transmisiones tradicionales desde tierra, los videos grabados desde el aire permiten observar con claridad la trayectoria del cohete Space Launch System mientras atraviesa las nubes, dejando una estela luminosa que resalta sobre el horizonte. En algunos registros, de apenas unos segundos, se aprecia el momento exacto en que los motores se encienden y el vehículo comienza su ascenso, tras el conteo regresivo que culminó con el ya característico “Here we go!”.



Uno de los videos más comentados fue captado desde un vuelo comercial que cubría la ruta entre Costa Rica y Atlanta. Desde allí, los pasajeros lograron enfocar el instante preciso de la ignición, y al acercar la imagen, el cohete se distingue con nitidez mientras gana altura. La curvatura de la Tierra y el cielo despejado sirvieron como telón de fondo para una escena que muchos describieron como “irrepetible”.

La misión incluye el primer vuelo tripulado del programa Artemis, con la nave Orion transportando a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Durante diez días, la tripulación realizará un sobrevuelo alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra, en lo que será la primera misión tripulada de este tipo en más de medio siglo.

El programa Artemis, además, implica una inversión considerable. Cada lanzamiento tiene un costo estimado de al menos 4.200 millones de dólares, mientras que el presupuesto total proyectado supera los 93.000 millones hasta 2025. Esto convierte cada despegue en uno de los espectáculos tecnológicos más costosos y complejos de la historia reciente.