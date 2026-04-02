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Así vieron pasajeros desde un avión el impactante despegue de la misión Artemis 2: video

Imágenes inéditas desde un avión revelan una perspectiva única del ascenso del cohete lunar, sorprendiendo a pasajeros y volviéndose virales en redes sociales.

Así vieron pasajeros desde un avión el impactante despegue de la misión Artemis 2
A través de un avión los pasajeros captaron una increíble perspectiva del Artemis 2.
Foto: Captura redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 2 de abr, 2026

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