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Viaje a la Luna
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Influencer de ciencia colombiano reveló cómo vivió el histórico lanzamiento de Artemis 2
Faber Burgos presenció de cerca el despegue, recorrió instalaciones clave y conoció a astronautas, en una experiencia que refleja el avance tecnológico y el futuro de la exploración espacial.
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Astronauta de Artemis 2 describe impactante sensación rumbo a la Luna: vio "cosas extraordinarias"
A más de 241.000 km de la Tierra, la tripulación avanza hacia su histórico sobrevuelo lunar, mientras comparte detalles inéditos del viaje y lo que viene en la misión.
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Así vieron pasajeros desde un avión el impactante despegue de la misión Artemis 2: video
Imágenes inéditas desde un avión revelan una perspectiva única del ascenso del cohete lunar, sorprendiendo a pasajeros y volviéndose virales en redes sociales.
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Artemis II: Nasa revela los cuatro astronautas que volverán a la Luna tras más de 50 años
La misión reunirá a una tripulación diversa que incluye hitos históricos, con un viaje de 10 días alrededor del satélite que marca el inicio de una nueva era en la exploración espacial.
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Exesposa de astronauta revela inquietantes secretos del espacio, ¿pruebas de vida?
Fue el sexto hombre en pisar la Luna, pero lo que vivió allá arriba sigue siendo un misterio. Su exesposa asegura que hay secretos que la NASA no quiere revelar.
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Primer módulo estadounidense despega a la Luna en una misión privada tras cinco décadas
Si todo va según lo planeado, Peregrine alunizará en una región de latitud media de la Luna llamada Sinus Viscositatis, o Bahía de la Pegajosidad, el 23 de febrero.
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Las 40 noticias más importantes del mundo en abril del 2023
En abril del 2023 ocurrieron grandes sucesos, desde cambios políticos en Europa hasta tensiones internacionales, desastres naturales, hechos en el ámbito deportivo y de entretenimiento.
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Steve Aoki ya no irá a la Luna: se pospone el proyecto de viaje turístico "dearMoon"
El CEO de Zozo (ZozoTown) iba a acompañar una tripulación que incluía al DJ Steve Aoki y al músico de K-pop Choi Seung-hyun (TOP), en un proyecto anunciado en 2018, con el que aspiraba a convertirse en el primer pasajero privado en un viaje lunar organizado por la empresa estadounidense SpaceX.
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La Luna es más antigua de lo que se pensaba ¿Cuál es su verdadera edad?
Hace más de 4.000 millones de años, en los albores del Sistema Solar y la formación de la Tierra, un objeto del tamaño de Marte colisionó con nuestro planeta
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India planea enviar su primer astronauta a la Luna en 2040
Estas nuevas aspiraciones del país asiático en el espacio suceden al exitoso lanzamiento y alunizaje de la misión espacial no tripulada Chandrayaan-3, que puso a un explorador cerca del polo sur de la Luna, una cara nunca antes explorada del satélite de la Tierra.