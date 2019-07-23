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Blu Radio  / Viaje a la Luna

Viaje a la Luna

  • Influencer de ciencia colombiano reveló cómo vivió el histórico lanzamiento de Artemis 2
    Faber Burgos vivió el histórico lanzamiento de Artemis 2.
    Foto: Captura de Ig @faberburgos
    Ciencia

    Influencer de ciencia colombiano reveló cómo vivió el histórico lanzamiento de Artemis 2

    Faber Burgos presenció de cerca el despegue, recorrió instalaciones clave y conoció a astronautas, en una experiencia que refleja el avance tecnológico y el futuro de la exploración espacial.

  • Astronauta de Artemis 2 describe impactante sensación rumbo a la Luna
    Primer testimonio de astronauta de Artemis 2.
    Foto: AFP
    Ciencia

    Astronauta de Artemis 2 describe impactante sensación rumbo a la Luna: vio "cosas extraordinarias"

    A más de 241.000 km de la Tierra, la tripulación avanza hacia su histórico sobrevuelo lunar, mientras comparte detalles inéditos del viaje y lo que viene en la misión.

  • Así vieron pasajeros desde un avión el impactante despegue de la misión Artemis 2
    A través de un avión los pasajeros captaron una increíble perspectiva del Artemis 2.
    Foto: Captura redes sociales
    Ciencia

    Así vieron pasajeros desde un avión el impactante despegue de la misión Artemis 2: video

    Imágenes inéditas desde un avión revelan una perspectiva única del ascenso del cohete lunar, sorprendiendo a pasajeros y volviéndose virales en redes sociales.

  • Artemis 2 lanzamiento, viaje a la Luna
    Un n uevo viaje a la Luna se llevará a cabo este 2026.
    Foto: AFP
    Ciencia

    Artemis II: Nasa revela los cuatro astronautas que volverán a la Luna tras más de 50 años

    La misión reunirá a una tripulación diversa que incluye hitos históricos, con un viaje de 10 días alrededor del satélite que marca el inicio de una nueva era en la exploración espacial.

  • Astronauta y el espacio de fondo (1).jpg
    ¿Revelan secretos sobre el espacio? //
    Fotos: AFP y Pexels.
    Ciencia

    Exesposa de astronauta revela inquietantes secretos del espacio, ¿pruebas de vida?

    Fue el sexto hombre en pisar la Luna, pero lo que vivió allá arriba sigue siendo un misterio. Su exesposa asegura que hay secretos que la NASA no quiere revelar.

  • El nuevo cohete, el Vulcan Centaur de United Launch Alliance (ULA), despega desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41d en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida, el 8 de enero de 2024, en su viaje inaugural, transportando el Astrobotic's Peregrine Lunar Lander.
    La misión, llamada Cert-1, llevará también a bordo las cenizas cremadas de varias personas asociadas con la serie original "Star Trek", incluyendo al creador Gene Roddenberry y a la miembro del elenco Nichelle Nichols, quien interpretó al personaje Uhura.
    Foto: AFP
    Ciencia

    Primer módulo estadounidense despega a la Luna en una misión privada tras cinco décadas

    Si todo va según lo planeado, Peregrine alunizará en una región de latitud media de la Luna llamada Sinus Viscositatis, o Bahía de la Pegajosidad, el 23 de febrero.

  • Luna
    Blu Radio - EFE
    LUIS ACOSTA/AFP
    Mundo

    Las 40 noticias más importantes del mundo en abril del 2023

    En abril del 2023 ocurrieron grandes sucesos, desde cambios políticos en Europa hasta tensiones internacionales, desastres naturales, hechos en el ámbito deportivo y de entretenimiento.

  • Steve Aoki, luna Y Choi Seung-hyun (TOP)
    Steve Aoki y Choi Seung-hyun posponen su viaje a la luna.
    Foto: AFP. - Instagram @choi_seung_hyun_tttop
    Ciencia

    Steve Aoki ya no irá a la Luna: se pospone el proyecto de viaje turístico "dearMoon"

    El CEO de Zozo (ZozoTown) iba a acompañar una tripulación que incluía al DJ Steve Aoki y al músico de K-pop Choi Seung-hyun (TOP), en un proyecto anunciado en 2018, con el que aspiraba a convertirse en el primer pasajero privado en un viaje lunar organizado por la empresa estadounidense SpaceX.

  • RUSSIA-ASTRONOMY-MOON
    Blu Radio - EFE
    Foto: AFP.
    Ciencia

    La Luna es más antigua de lo que se pensaba ¿Cuál es su verdadera edad?

    Hace más de 4.000 millones de años, en los albores del Sistema Solar y la formación de la Tierra, un objeto del tamaño de Marte colisionó con nuestro planeta

  • RUSSIA-ASTRONOMY-MOON
    Blu Radio - EFE
    Foto: AFP.
    Tecnología

    India planea enviar su primer astronauta a la Luna en 2040

    Estas nuevas aspiraciones del país asiático en el espacio suceden al exitoso lanzamiento y alunizaje de la misión espacial no tripulada Chandrayaan-3, que puso a un explorador cerca del polo sur de la Luna, una cara nunca antes explorada del satélite de la Tierra.

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