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Blu Radio  / Nación  / Hombres armados obligaron a misión médica a atender a presunto disidente en zona rural de Tuluá

Hombres armados obligaron a misión médica a atender a presunto disidente en zona rural de Tuluá

Un auxiliar de enfermería y el conductor de una ambulancia fueron obligados por hombres armados a atender a un presunto disidente herido en zona rural de Tuluá.

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