Hombres armados obligaron a misión médica a atender a presunto disidente en zona rural de Tuluá

Autoridades en el Valle del Cauca confirmaron que un equipo médico fue secuestrado y obligado por hombres armados a prestar servicios de salud a un presunto disidente herido en combates en el corregimiento de Barragán, zona rural de Tuluá.

Según información preliminar, un auxiliar de enfermería y el conductor de una ambulancia estuvieron bajo amenazas para atender al herido, quienes fueron llevados hasta una finca en esta zona rural.

Disidencias de las Farc Foto: AFP

Aparentemente, el disidente se encontraba con heridas de bala, producto de enfrentamientos recientes entre estructuras de disidencias de las Farc que se disputan el control territorial.

Ante estos hechos, el secretario de Seguridad de Tuluá, Martín Hincapié, calificó el suceso como una violación al Derecho Internacional Humanitario y una agresión directa a la misión médica. Dijo, además, que solicitó la intervención inmediata de organismos nacionales e internacionales para garantizar la protección de los trabajadores de la salud.