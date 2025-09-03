Asesinan a contratista de ingenio azucarero en Guachené en medio de un intento de atraco

Un nuevo caso de asesinato se registró este miércoles contra un contratista de un ingenio azucarero ubicado en zona rural del municipio de Guachené, Cauca, en medio de un intento de atraco por hombres armados que se llevaron su motocicleta y su celular.

El hecho fue rechazado por el sector de la agroindustria de la caña, ya que este es el segundo caso de agresión que se presenta en menos de dos días en lo corrido de esta semana.

"En el más reciente caso le robaron sus pertenencias y sus implementos de trabajo. Estos hechos, por supuesto, nos indignan y nos duelen profundamente. Como sector exigimos respeto por la vida y medidas inmediatas y efectivas por parte del Gobierno Nacional y la Fuerza Pública", dijo Claudia Calero, presidenta de Asocaña.

El otro caso se registró en la vía Puerto Tejada-Candelaria. Allí, la víctima fue interceptada por sujetos armados, quienes le exigieron sus pertenencias y le dispararon cuando este opuso resistencia. El colaborador fue remitido a una clínica de Cali, donde está recibiendo atención especializada.

"Nosotros necesitamos que se intervenga de manera inmediata la zona para detener esta escalada violenta contra los trabajadores del sector, y es que la vida de quienes trabajan honradamente en el campo no puede seguir en riesgo", manifestó Calero.

Las alarmas se encienden por el riesgo que corren los trabajadores del sector, ya que en lo que va de este año cuatro han sido asesinados y siete lesionados en intentos de atracos.