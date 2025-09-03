Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Asesinan a contratista de ingenio azucarero en Guachené en medio de un intento de atraco

Asesinan a contratista de ingenio azucarero en Guachené en medio de un intento de atraco

El sector de la agro industria de la caña rechazó el crimen y alertó por el aumento de ataques contra trabajadores, que ya dejan cuatro muertos y siete heridos en lo corrido del año.

Dos ataques en menos de una semana contra trabajadores del sector azucarero en Cauca
Asocaña
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 07:12 p. m.

Un nuevo caso de asesinato se registró este miércoles contra un contratista de un ingenio azucarero ubicado en zona rural del municipio de Guachené, Cauca, en medio de un intento de atraco por hombres armados que se llevaron su motocicleta y su celular.

El hecho fue rechazado por el sector de la agroindustria de la caña, ya que este es el segundo caso de agresión que se presenta en menos de dos días en lo corrido de esta semana.

"En el más reciente caso le robaron sus pertenencias y sus implementos de trabajo. Estos hechos, por supuesto, nos indignan y nos duelen profundamente. Como sector exigimos respeto por la vida y medidas inmediatas y efectivas por parte del Gobierno Nacional y la Fuerza Pública", dijo Claudia Calero, presidenta de Asocaña.

El otro caso se registró en la vía Puerto Tejada-Candelaria. Allí, la víctima fue interceptada por sujetos armados, quienes le exigieron sus pertenencias y le dispararon cuando este opuso resistencia. El colaborador fue remitido a una clínica de Cali, donde está recibiendo atención especializada.

"Nosotros necesitamos que se intervenga de manera inmediata la zona para detener esta escalada violenta contra los trabajadores del sector, y es que la vida de quienes trabajan honradamente en el campo no puede seguir en riesgo", manifestó Calero.

Las alarmas se encienden por el riesgo que corren los trabajadores del sector, ya que en lo que va de este año cuatro han sido asesinados y siete lesionados en intentos de atracos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Cauca

Homicidios