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Revelan qué pasaría con los señalados de la muerte de Yulixa Toloza: Extradición se complicaría

Capturados en Venezuela podrían ser extraditados por el caso de Yulixa Toloza hallada muerta en Cundinamarca.

Responsable de muerte de Yulixa Toloza
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de may, 2026

El pasado martes 19 de mayo, las autoridades finalmente encontraron el cuerpo sin vida de Yulixa Consuelo Toloza en la vía Apulo - Anapoima. La mujer permanecía desaparecida desde el 13 de mayo, luego de realizarse un procedimiento estético en un establecimiento ubicado al sur de Bogotá.

De acuerdo con lo confirmado por las autoridades, el cuerpo de la estilista de 52 años fue encontrado en una zona boscosa cercana a la vía. Sumado a esto, también se logró ubicar a las tres personas vinculadas con la muerte de la mujer.

Los presuntos responsables fueron capturados en territorio venezolano. Edison José Torres y María Fernanda Delgado Hernández, propietarios del centro estético Beauty Láser, fueron detenidos en el estado Portuguesa, mientras que el tercer implicado fue puesto a disposición de las autoridades en Maracay.

Tras las capturas, la Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará formalmente a Venezuela la extradición de las tres personas señaladas por el homicidio de Yulixa. Según indicaron, la petición se llevará a cabo en el marco del Tratado Bolivariano de Extradición de 1911.

Caso Yulixa Toloza así sería el proceso de extradición desde Venezuela

Edison Torres y María Delgado, vinculados en muerte de Yulixa Toloza

Ante este panorama, el corresponsal en Caracas, Venezuela, Santiago Martínez, reveló un importante detalle sobre el futuro de los capturados frente a la posible extradición.

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De acuerdo con Martínez, el panorama de los presuntos responsables sería diferente al esperado en Colombia, pues, según explicó, la deportación de venezolanos detenidos en Venezuela no sería posible.

Según la legislación venezolana, la deportación no está permitida. Sin embargo, si el delito fue cometido en otro territorio, como en este caso Colombia, podrían ser juzgados en Venezuela por esos mismos hechos, aunque no se aplicaría una deportación.

Pese a ello, debido al marco del Tratado Bolivariano, se espera que pueda alcanzarse un acuerdo y se concrete la extradición de los responsables para que enfrenten la justicia tras los hechos relacionados con Yulixa Toloza.

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¿Dónde encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza?

Como confirmó inicialmente Jorge Emilio Rey, el cuerpo de Yulixa Consuelo Toloza fue hallado en una zona boscosa. De acuerdo con las primeras imágenes reveladas del sitio, en el lugar donde fue encontrada la mujer sin vida también aparecieron rastros de ropa y cabello sobre el suelo.

Por otra parte, se conoció que las personas capturadas el pasado lunes festivo, quienes fueron detenidas junto al vehículo en el que trasladaron a Yulixa, habrían entregado información clave para dar con el paradero de la mujer. Esto permitió adelantar labores de búsqueda en el kilómetro 46 de la vía que conecta Apulo con Anapoima.

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