Pacientes de alto costo cuestionan “Plan 100” de Supersalud y lo califican como una medida política

Pacientes de alto costo criticaron el anuncio del “Plan 100” de la Superintendencia Nacional de Salud, estrategia con la que el Gobierno realizará visitas sorpresa a dispensarios y gestores farmacéuticos en 25 departamentos para verificar la entrega de medicamentos.

Néstor Álvarez aseguró que la medida no solucionará la crisis estructural del sistema y señaló que el problema principal es la falta de pago a los gestores farmacéuticos y la insuficiencia de recursos para la compra de medicamentos.

Álvarez afirmó que estas visitas representan “una estrategia netamente política” en medio de la temporada electoral y sostuvo que buscan mejorar la imagen del Gobierno frente a la crisis de salud que atraviesa el país.

Según explicó, aunque las jornadas de inspección podrían generar entregas masivas durante algunos días, después volverían a presentarse los desabastecimientos.



"Puede que durante uno o dos días obliguen a entregar medicamentos, pero entregarán lo que tenían para todo el mes y luego los pacientes volverán a quedarse sin tratamientos”, advirtió.

El vocero también insistió en que la situación actual responde a la falta de flujo de recursos hacia los gestores farmacéuticos, lo que, según dijo, impide la compra suficiente de medicamentos para cubrir las necesidades de los usuarios.

La reacción se conoce luego de que el Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, anunciara la puesta en marcha del “Plan 100”, con el que equipos territoriales de la Supersalud recorrerán durante los próximos diez días diferentes regiones del país para verificar posibles casos de acaparamiento de medicamentos y barreras en la entrega de tratamientos.