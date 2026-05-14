"Más que indignación": pacientes cuestionan ausencia de candidatos en debate sobre crisis de salud

La crisis del sistema de salud y las dificultades que enfrentan millones de pacientes en Colombia fueron el centro de una conversación presidencial organizado por la revista Cambio y Pulzo, en el que participaron representantes de pacientes, médicos y algunos aspirantes presidenciales. Sin embargo, la ausencia de candidatos como Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella generó críticas entre los asistentes.

Al encuentro asistieron los candidatos presidenciales Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras, quienes expusieron sus posturas sobre la situación del sistema de salud y las posibles soluciones ante la crisis que atraviesa el sector.

Durante su intervención, Sergio Fajardo aseguró que la principal crisis del sistema de salud es la falta de confianza entre todos los actores involucrados, incluyendo prestadores, EPS, Gobierno, farmacéuticas y pacientes. El exgobernador señaló que la confianza se construye con experiencia, transparencia y respeto por las reglas, y afirmó que un eventual gobierno suyo estaría conformado por personas “idóneas, honestas y comprometidas con el servicio público”.

En medio del debate, a los candidatos se les preguntó si entregarían su plan de salud al ganador de las elecciones. Frente a ello, Fajardo lanzó críticas contra Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. “Iván, está aquí a mi derecha, pues no lo va a utilizar, porque él está siguiendo el libreto de la destrucción”, afirmó sobre el senador. También cuestionó duramente a De la Espriella, señalando que “no tiene ni la más mínima idea” sobre cómo manejar el país.



Por su parte, Claudia López aseguró que la discusión sobre el sistema de salud se ha centrado más en quién administra los recursos que en la atención de los pacientes. La candidata defendió un modelo mixto de aseguramiento, con regulación regional y pagos garantizados, y afirmó que una de las mayores inversiones en salud debe ser la prevención. Además, recordó que millones de colombianos aún no cuentan con acceso a alcantarillado.

Entre tanto, Roy Barreras cuestionó el funcionamiento actual del Invima y aseguró que la entidad “no está sirviendo, sino de trampa y de dilación”. El candidato también insistió en fortalecer la soberanía farmacéutica del país y aseguró que Colombia tiene capacidad para producir medicamentos.

Las reacciones más fuertes llegaron desde las organizaciones de pacientes y del sector médico. Denis Silva, de Pacientes Colombia, aseguró que la principal sensación que dejó el debate fue “incertidumbre”, debido a la ausencia de algunos de los candidatos punteros. “Para nosotros candidatos que no escuchan al sector de la salud, son presidentes que se van a dedicar a contar los muertos de la crisis”, afirmó.

Publicidad

La hermana María Inés, representante de pacientes, señaló que muchos aspirantes “no quieren escuchar de salud”, pese a la gravedad de la situación que atraviesa el sistema. Según explicó, el país enfrenta una “crisis humanitaria” en materia de atención y acceso a servicios médicos, razón por la cual las organizaciones han enviado cartas incluso a instancias internacionales para alertar sobre lo que ocurre en Colombia.

Desde el sector médico, Olga Lucía Herrera, anestesióloga y delegada de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, aseguró que la ausencia de algunos candidatos generó molestia entre los asistentes. “Más que indignación, es un aliciente para seguir presionando, fortaleciendo esos lazos de representatividad y exigir esta responsabilidad social que le deben al talento humano”, expresó.

Finalmente, Clemencia Mayorga, del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca, destacó la importancia de mantener espacios de diálogo entre los candidatos presidenciales y los actores del sistema de salud, aunque lamentó que varios aspirantes decidieran no asistir al encuentro.