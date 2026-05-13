“Es un modelo fracasado”: superintendente de Salud admite crisis total de las EPS intervenidas

Las protestas de pacientes en Cali y otros municipios del Valle del Cauca volvieron a encender las alarmas sobre la situación del sistema de salud en Colombia. Reclamos por medicamentos, citas incumplidas y cierres de servicios coincidieron con la denuncia de la muerte de Charlotte, una bebé de 14 meses cuya madre aseguró que no recibió atención oportuna para tratar una enfermedad huérfana.

En medio de ese panorama, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, habló este miércoles 13 de mayo en Mañanas Blu y reconoció la gravedad de la crisis que atraviesan varias EPS intervenidas por el Gobierno. Además, lanzó una frase contundente sobre el modelo actual: “Es un modelo fracasado”.



Superintendencia pidió renuncia a interventores de EPS

Quintero confirmó que solicitó la renuncia protocolaria de los agentes interventores de varias EPS bajo control estatal, entre ellas Nueva EPS, Famisanar, Capresoca, SOS y Emssanar, esta última señalada por familiares de pacientes en las protestas del Valle.

El funcionario explicó que la decisión busca revisar resultados y determinar si los actuales responsables deben continuar en sus cargos.

Una EPS termina intervenida porque es la más mala entre las más malas Afirmó Daniel Quintero

También reconoció que las intervenciones hechas en distintos gobiernos no han logrado resolver los problemas estructurales del sistema y que, incluso, algunas mantuvieron “las mismas estructuras corruptas” que llevaron a esas entidades a la crisis.

Nueva EPS Foto: https://saluddecaldas.gov.co/

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“Es un modelo fracasado”, dice Daniel Quintero

Durante la entrevista, el superintendente fue más allá y cuestionó el funcionamiento histórico de las EPS en Colombia.

“Este es un modelo fracasado que viene desde la Ley 100”, aseguró Quintero, quien además señaló que durante años sectores políticos y empresariales “se tomaron el presupuesto de la salud”.

Según dijo, más de 100 EPS han sido liquidadas en los últimos 20 años dejando deudas millonarias y afectaciones a clínicas, hospitales y pacientes.

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Frente a la situación de Nueva EPS, sostuvo que es “la esperanza del sistema de salud” porque el Estado tiene participación mayoritaria y existe intención de capitalizarla para evitar un colapso mayor.



Crisis de salud golpea a pacientes en el Valle del Cauca

Las declaraciones del superintendente se dieron mientras pacientes protestaban en Cali por demoras en tratamientos y falta de medicamentos. La situación tomó más fuerza tras la muerte de Charlotte, la bebé de 14 meses cuyo caso fue denunciado por su madre.

Quintero aseguró que una de sus prioridades será garantizar la entrega de medicamentos, especialmente a menores de edad, y prometió fortalecer la vigilancia sobre las EPS intervenidas y no intervenidas.

