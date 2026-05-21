Bogotá no tendrá racionamiento de agua ante la llegada del fenómeno de El Niño; hay tranquilidad

El Ideam confirmó que a Colombia llegará por adelantado el fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026. Una temporada que tendrá algunos aumentos en la temperatura, pero así mismo escaseará la lluvia en algunos sectores, por lo cual puede tener consecuencias importantes como incendios forestales, sequías o racionamientos de agua para la producción energética. Este último es un tema que a muchos colombianos les preocupa.

Sin embargo, para el caso de Bogotá, desde la empresa del Acueducto confirmaron que en la ciudad no habrá racionamiento ante la llegada del fenómeno. Según explica el gerente del sistema maestro del acueducto, Diego Montero, los embalses están en mejores condiciones que en los años 2023 y 2024, ya que, según explica, por lo menos el sistema Chingaza, con los embalses de Chuza y San Rafael, está por encima de casi 20 millones de metros cúbicos de la curva guía. Y hablando de la planta de Tibitoc, según el acueducto, hay un plan de gestión para aumentar la capacidad de producción y bajarle la carga al sistema Chingaza.

“Si comparamos lo que tenemos ahora con 2023, estamos casi que con 60 millones de metros cúbicos más en el sistema Chingaza. Para nada va a haber un anuncio de racionamiento. Además, esta es la temporada en que el embalse de Chuza, por el régimen de la Orinoquía, se empieza a llenar y, efectivamente, así está sucediendo en los reportes de los últimos días”, concluyó el gerente.

Entre tanto, a pesar de que el acueducto asegura que no hay motivo para un racionamiento, la misma empresa envió un mensaje a los bogotanos para comenzar una campaña propia de ahorro tanto en las empresas como en los hogares.



“Debemos empezar a ser muy responsables con el manejo del agua, hacer duchas cortas, usar la lavadora con carga completa, no lavar carros, no lavar fachadas, ese tipo de cosas que ya nos empiezan a funcionar, nos empiezan a garantizar un ahorro y a estar preparados”, concluyó.