CAR pide a alcaldes municipales activar consejos de gestión de riesgo ante la llegada de El Niño

La CAR Cundinamarca nuevamente le envió un requerimiento a los alcaldes del departamento para que convoquen de manera urgente a los consejos municipales de gestión de riesgo con el fin de coordinar desde ya las acciones de evaluación de los posibles impactos del fenómeno de El Niño.

Ante la posibilidad de una llegada adelantada del fenómeno de El Niño a Colombia, como lo afirmó el Ideam, la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca (CAR) nuevamente le envió un requerimiento a las alcaldía deparatamentales para activar desde ya el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo para preparar las acciones de mitigación para los posibles impactos asociados a este fenómeno, que según, la probabilidad, golpearía al país en junio del 2026.

“Hago una invitación respetuosa a nuestros alcaldes para que conformen sus consejos de gestión del riesgo, a los cuales asistirá personalmente cada uno de los directores regionales de la CAR, para acompañar las tareas de evaluación y priorización de acciones que permitan actuar oportunamente”, concluyó el director de la CAR, Alfred Ballesteros.

Cabe recordar que estos consejos municipales sirven para coordinador las acciones urgentes y los protocolos para articular a los organismos de control territorial y así mismo identificar qué zonas pueden ser más vulnerables en los municipios de Cundinamarca.



La entidad también informó que activó protocolos de apoyo técnico y asesoría municipal y departamental para que las acciones se tomen de manera articulada y sustentadas en información científica y monitoreo en tiempo real. Entre las principales preocupaciones están el aumento de las temperaturas, la disminución de lluvias, el riesgo de incendios forestales y la reducción de los niveles de ríos y embalses, escenarios asociados históricamente al fenómeno de El Niño.