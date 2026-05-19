Las medidas de la CREG para evitar riesgos de apagones ante posible fenómeno de El Niño

La Comisión de Regulación de Energía y Gas anunció nuevas medidas para fortalecer y blindar el sistema eléctrico colombiano ante la posible llegada del fenómeno de El Niño durante la segunda mitad de este año.

Según explicó la entidad, los análisis climáticos muestran señales de una posible temporada seca, lo que podría afectar la generación de energía y aumentar el riesgo de presiones sobre el sistema eléctrico nacional.

Por eso, la CREG puso en marcha cinco medidas regulatorias orientadas a garantizar el suministro y evitar escenarios de crisis energética. “Se contemplan medidas permanentes y mecanismos temporales para atender escenarios de estrés energético asociados a condiciones hidrológicas críticas”, señaló William Abel Mercado, director ejecutivo encargado de la entidad.

Entre las principales acciones está permitir que plantas y autogeneradores entreguen más energía al sistema de manera temporal, facilitar la entrada de nuevos proyectos de generación y flexibilizar algunas condiciones para grandes consumidores de energía.



Además, la entidad contempla incentivos para que algunos usuarios reduzcan voluntariamente su consumo en momentos críticos, a cambio de recibir una remuneración. La CREG aclaró que estas medidas solo se activarán si los análisis técnicos confirman riesgos reales para el suministro energético del país.