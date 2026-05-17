Procuraduría pide a gobernaciones activar planes de prevención por llegada del Fenómeno de El Niño

La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta preventiva ante la posible llegada de un nuevo Fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026 y comienzos de 2027. El Ministerio Público hizo un llamado a las gobernaciones del país para que comiencen desde ahora a implementar planes de mitigación y preparación frente a los riesgos climáticos.

La advertencia fue realizada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios durante una mesa de trabajo liderada junto a la Federación Nacional de Departamentos, en la que participaron secretarios de Gobierno departamentales y responsables de gestión del cambio climático de distintas regiones del país.

Según explicó la Procuraduría General de la Nación, el objetivo del encuentro fue socializar los lineamientos de la Directiva 06 de 2026, expedida por el procurador general, Gregorio Eljach, con la que se busca fortalecer la respuesta institucional frente a los efectos del cambio climático.

La Procuraduría advirtió que, ante la eventual llegada del Fenómeno de El Niño, se podrían generar afectaciones sobre la disponibilidad del recurso hídrico, la producción agropecuaria, la seguridad energética y aumentar las condiciones de vulnerabilidad en diferentes territorios del país.



Durante la jornada, el ente de control insistió en la necesidad de avanzar de manera anticipada en estrategias de prevención, adaptación y mitigación que permitan reducir riesgos frente a eventos climáticos extremos.

“La articulación entre Nación y territorios es indispensable para enfrentar los efectos del cambio climático. Debemos anticiparnos a los riesgos y fortalecer las capacidades institucionales para proteger el agua, los alimentos, la energía y, sobre todo, a las comunidades más vulnerables”, señaló la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.

Además, el Ministerio Público anunció que realizará seguimiento preventivo al cumplimiento de la Directiva 06 de 2026 y de la Circular 001 de 2026 por parte de gobernaciones y demás entidades territoriales. Asimismo, la entidad verificará la adopción de medidas de prevención, mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático y el posible Fenómeno de El Niño, especialmente en temas relacionados con seguridad hídrica, alimentaria y energética.

