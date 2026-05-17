MinAgricultura activa medidas preventivas ante posible llegada del Fenómeno de El Niño

El Ministerio de Agricultura anunció un paquete de acciones anticipatorias para enfrentar la posible transición hacia condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026 y comienzos de 2027.

Esta decisión se da luego de los reportes técnicos del Ideam, la Dimar y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, las cuales advierten señales de una posible transición hacia un fenómeno de alta intensidad, que se vería agravado por los efectos de la crisis climática global.

Según el Gobierno, el objetivo es proteger la producción de alimentos y reducir el impacto que una eventual sequía podría generar sobre el sector agropecuario, teniendo en cuenta que históricamente cerca del 82 % de los daños ocasionados por fenómenos de sequía afectan al campo colombiano.

“Socializamos nuestras medidas de mitigación con todas las mesas agroclimáticas para cosechar agua de lluvias, recuperar las coberturas vegetales de los suelos y prepararnos para atenuar los impactos de El Niño y promover el uso racional del agua”, señaló la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.



Dentro de las estrategias anunciadas, el Ministerio informó que actualmente ejecuta el programa FAIA-Mitigación, que cuenta con inversiones por $110 mil millones para facilitar el acceso subsidiado a fertilizantes e insumos agropecuarios en 421 municipios de Colombia.

Además, señaló que se destinarán otros 36 mil millones de pesos para impulsar el uso de bioinsumos, fertilizantes orgánicos y acondicionadores de suelo.

En paralelo, el Gobierno también implementará 10 mil soluciones de cosecha de agua y sistemas de riego intrapredial en las zonas más vulnerables de la región Caribe.

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La cartera también anunció incentivos financieros, seguros agropecuarios y líneas especiales de crédito para fortalecer la capacidad de respuesta de los productores frente a los efectos de la variabilidad climática.

Finalmente, el Gobierno anunció que en los próximos días se instalará un Puesto de Mando Unificado sectorial para coordinar la respuesta institucional frente a la posible emergencia agroclimática, asimismo, hizo un llamado a gobernadores, alcaldes, gremios y productores para activar desde ahora sus planes de prevención y fortalecer las medidas de ahorro y protección del recurso hídrico en todo el país.