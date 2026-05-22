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Gobierno nacional garantiza que "no habrá apagón" en el país durante el fenómeno de El Niño

El ministro Edwin Palma indicó que se tienen listas medidas de política pública, regulatorias, de seguimiento y control, y de ahorro energético para afrontar El Niño.

Calor en el Valle de Aburrá.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 22 de may, 2026

“Puedo garantizar al país que no habrá apagón”: el ministro Edwin Palma aseguró desde Medellín que el Gobierno nacional tiene una hoja de ruta de cara al fenómeno de El Niño que llegará al país en los próximos meses.

Ante la latente preocupación que hay en Colombia por la llegada de un “súper” fenómeno de El Niño, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró desde Medellín que el Gobierno nacional tiene un plan para evitar entrar en una contingencia.

Palma indicó que se tienen listas medidas de política pública, regulatorias, de seguimiento y control, y de ahorro energético, con las que se atrevió a garantizar que no habrá ni apagones ni grandes racionamientos.

“Hasta ahora, yo puedo garantizar al país que no habrá apagón ni habrá gran racionamiento. Hemos trazado una medida junto con todos los actores del sector, no solamente los actores del Gobierno y regulatorios, sino también con las empresas, para trazar esa ruta que hoy contempla 53 medidas”, señaló.

Otra de las temáticas que abordó el ministro de Minas y Energía fue la solicitud que se ha hecho recurrentemente en los últimos días para que se enciendan las termoeléctricas, con el fin de que las hidroeléctricas tengan la capacidad de almacenar más agua y así contar con mayor abastecimiento cuando llegue el fenómeno de El Niño.

Palma manifestó que, aunque el Gobierno nacional está analizando la opción, se hará en el momento que corresponda y no cuando exista presión mediática.

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“Estamos revisando. Lo que pasa es que el gremio de las hídricas quiere que pongamos a funcionar el parque térmico y que sea el parque térmico, o mejor dicho, que sean los usuarios quienes paguen el ahorro de su agua. Entonces, eso lo vamos a monitorear y lo vamos a hacer en el momento que corresponda”.

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Por ahora, se espera que las diferentes entidades sigan fortaleciendo las acciones de prevención con la ciudadanía para que el ahorro pueda servir como un eje fundamental de cara al “súper” fenómeno de El Niño que llegará a Colombia en los próximos meses.

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