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Algunos parques naturales podrían cerrar por fenómeno de El Niño y riesgo extremo de incendios

Parques Nacionales advirtió que se evalúan cierres preventivos en varias áreas protegidas del país ante el aumento de las temperaturas y el riesgo de incendios forestales. Las autoridades reforzaron brigadas, actualizaron protocolos y alertaron que algunos ecosistemas ya están perdiendo capacidad de recuperación.

Fenómeno de El niño
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 22 de may, 2026

El fenómeno de El Niño vuelve a encender las alarmas ambientales en Colombia y esta vez las autoridades no descartan el cierre preventivo de algunos parques naturales del país para evitar incendios forestales y proteger ecosistemas estratégicos como páramos, bosques y morichales.

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Así lo confirmó el director de Parques Nacionales, Luisz Olmedo, quien explicó que varias áreas protegidas presentan condiciones de alta vulnerabilidad debido al aumento de las temperaturas y las sequías prolongadas. Entre las zonas con mayor riesgo se encuentran parques de la Orinoquía como Tuparro, además de ecosistemas de alta montaña.

Según el funcionario, uno de los principales problemas es que los ecosistemas comienzan a perder capacidad de resiliencia cuando los incendios se vuelven más frecuentes. “En el caso de Tuparro, los morichales ayudan a detener la expansión del fuego, pero si se incendian nuevamente, esa capacidad se reduce”, señaló.

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Frente a este panorama, Parques Nacionales aseguró que ya fueron actualizados los protocolos de atención y respuesta rápida ante emergencias y que más de 35 áreas protegidas cuentan actualmente con brigadas fortalecidas para enfrentar posibles incendios.

Además, el director reveló que la entidad trabaja en una estrategia pionera junto a la Cepal para evaluar previamente cuánto podrían perder los ecosistemas antes de que ocurra una emergencia. Esto permitirá identificar cuáles zonas tienen mayor valor ambiental y vulnerabilidad para priorizar las acciones de protección y respuesta.

Las autoridades también insistieron en que el trabajo articulado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo será fundamental durante la temporada seca, especialmente ante la posibilidad de emergencias simultáneas en diferentes regiones del país.

Finalmente, Luisz Olmedo hizo un llamado a la ciudadanía para asumir con responsabilidad el cuidado de las áreas protegidas y evitar acciones que puedan generar incendios forestales, mientras avanzan las evaluaciones para determinar posibles restricciones o cierres temporales en algunos parques naturales durante el fenómeno de El Niño.

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