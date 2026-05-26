EPM recibió aval para elevar nivel en embalse de Hidroituango ante riesgos por fenómeno de El Niño

A pocos días de haberse instalado la mesa técnica para definir el incremento de la cota del embalse en la central Hidroituango, entidades participantes llegaron a un acuerdo previendo posibles impactos de un fuerte fenómeno de El Niño que se avecina.

Así lo afirmó el gerente de Empresas Públicas de Medellín, John Maya, quien indicó que la compañía ya recibió la comunicación por parte de la Autoridad de Licencias Ambientales para elevar el nivel del afluente hasta la máxima capacidad permitida de 420 metros sobre el nivel del mar.

La nueva determinación requería un leve cambio en la licencia ambiental del proyecto de generación de energía con el fin de que EPM pudiera intervenir unas 68 hectáreas de capa vegetal que se encuentran en la zona que ahora será inundada.

"Una interpretación desde el ANLA que deberíamos hacer nuevamente una solicitud de un cambio menor. Nosotros dimos nuestra argumentación y, afortunadamente, pues, ya llegamos a a un entendimiento y ya nos llegó ese esa esa autorización para poder subir a la 420. Ahora dependemos ya del caudal del río Cauca", afirmó Maya.



El directivo destacó la importancia de la decisión para continuar la preparación contrarreloj del país de cara a una temporada que autoridades climáticas prevén como intensamente seca y donde alternativas de generación de energías limpias resulta fundamental.

La compañía que opera la central hidroeléctrica en el Norte de Antioquia ya había explicado que la zona inundable recién autorizada por la ANLA puede representar un excedente en materia de energía que sería suficiente para cubrir la demanda de energía de una ciudad como Medellín hasta por 15 días.