Habrá mesa técnica entre en Anla y Sociedad Hidroituango para analizar subir cota de Hidroituango

Ante el pedido de EPM y la Sociedad Hidroituango de subir la cota de la central de energía en el norte de Antioquia, la Anla anuncia que habrá una mesa técnica donde se definirá las acciones ambientales que se requieren, con el fin de garantizar la seguridad energética y el bienestar del país, frente a la llegada del fenómeno de El Niño.

Las preocupaciones por los efectos que podría traer para el país el ’súper' fenómeno de El Niño han salido a flote en el departamento de Antioquia en donde la Gobernación y las Empresas Públicas de Medellín han pedido que se aumente la capacidad de Hidroituango.

La Sociedad Hidroituango ha insistido en lo que podría pasar en Colombia si no se toman decisiones inmediatas para prender las termoeléctricas.

Ante esta advertencia y como parte de las acciones de prevención del riesgo por la llegada del fenómeno de El Niño, la Autoridad de Licencias Ambientales -ANLA, ha dispuesto una mesa técnica para atender el caso de Hidroituango, con el fin de apoyar las acciones de aprovechamiento forestal del vaso del embalse que la sociedad hidroeléctrica aún no ha implementado, hecho que celebró el gerente de la Sociedad Alejandro Arbelaez.



“¿Cómo podemos incrementar con sentido de urgencia el embalse actual de Hidroituango del 53 por 100 de su capacidad útil al 100 por 100 de su capacidad? Sería imperdonable que, siendo Hidroituango la central hidroeléctrica más grande de Colombia, no pudiera tener su embalse a plena capacidad para afrontar un fenómeno del niño que tenemos a la vuelta de la esquina”, aseveró.

La ANLA ha sido enfática en que el titular del proyecto Hidroeléctrico Pescadero Ituango posee todas las autorizaciones ambientales para aumentar la cota del embalse hasta 420 metros cuadrados, realizando los procedimientos administrativos, es decir, esta Autoridad no ha impedido ni restringido al titular para que logre aumentar la cota y operar a su capacidad útil máxima, en virtud de lo estipulado en la licencia ambiental y en la Resolución 457 del 13 de marzo de 2025.

Agregó que ante este panorama se coordina una mesa técnica para la adecuación del vaso del embalse para el próximo 27 de mayo, en respuesta a una reciente cancelación del titular: “Nuestra prioridad siempre ha sido garantizar el cumplimiento integral de los términos y condiciones de cada licencia, con el objetivo de prevenir y mitigar los impactos ambientales y sociales de cada proyecto, obra o actividad”.

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En la ANLA trabajamos exclusivamente con estándares técnicos, rigurosos y transparentes que ponemos a disposición tanto de la ciudadanía como de todos los titulares. La apertura de este espacio no es una acción aislada, hace parte de un ejercicio constante de apoyo y gestión desde nuestro rol como autoridad nacional. Hoy, en un escenario de variabilidad climática tan intensa y severa, estamos ante una situación que nos exige actuar con celeridad y compromiso con el país”, aseguró Irene Vélez Torres, directora de la ANLA.