EPM se prepara para afrontar fenómeno del Niño: insiste en subir cota de Hidroituango

EPM pidió subir el nivel del embalse de Hidroituango como medida preventiva ante la llegada de El Niño a Colombia. Los 11 metros de diferencia servirían para darle energía 15 días a una ciudad como Medellín

Ante la posible llegada de un 'súper' fenómeno de El Niño a Colombia, el Grupo EPM anunció una serie de acciones preventivas orientadas a garantizar la confiabilidad del sistema energético y evitar escenarios de desabastecimiento durante la temporada seca.

La solicitud más importante es para elevar el nivel del embalse en Hidroituango desde la cota 409 metros hasta la 420 metros sobre el nivel del mar, rango contemplado dentro del diseño original del proyecto pero que aún depende de trámites ambientales ante la ANLA.

Según EPM, esos 11 metros adicionales permitirían almacenar una cantidad de energía equivalente a la generación de una planta térmica de 130 megavatios o al consumo de una ciudad como Medellín durante 15 días.



La empresa también hizo un llamado a los ciudadanos para adoptar hábitos de consumo responsable de energía, entre ellas, las recomendaciones se encuentran aprovechar la luz natural, desconectar equipos que no estén en uso, utilizar bombillos ahorradores y reducir el uso innecesario de electrodomésticos.

De acuerdo con Empresas Públicas de Medellín, las alertas emitidas por el IDEAM y otras entidades nacionales llevaron a fortalecer el monitoreo técnico diario sobre el comportamiento de los embalses y los caudales que abastecen las centrales hidroeléctricas.

Actualmente, el nivel agregado de los embalses del país se ubica en 64,8 %, mientras que los embalses de EPM alcanzan un 82,6 %, una cifra que supera la meta de almacenamiento establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para enfrentar el segundo semestre del año.

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Sin embargo, la compañía advirtió que en mayo de 2026 los caudales de los afluentes que alimentan sus embalses han estado en apenas el 53,9 % del promedio histórico, situación que obliga a disminuir la generación hidráulica para conservar las reservas.

Finalmente, la empresa aseguró que enfrentar el fenómeno de El Niño requerirá un esfuerzo conjunto entre autoridades, empresas y ciudadanía, con el fin de preservar la sostenibilidad energética y reducir el riesgo de eventuales racionamientos en el país.