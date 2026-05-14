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Antioquia pide usar mayor capacidad de Hidroituango para evitar un apagón por fenómeno del Niño

La Gobernación de Antioquia solicitó, preventivamente, activar las termoeléctricas para preservar agua embalsada.

Hidroituango.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 14 de may, 2026

La Gobernación de Antioquia le pidió a la ANLA que Hidroituango pueda usar una mayor capacidad útil de su embalse ante los riesgos por un apagón debido a un posible 'súper' fenómeno de El Niño. El mandatario solicitó activar preventivamente las termoeléctricas para preservar agua embalsada.

En medio de la Asamblea de la ANDI en Medellín, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA a autorizar un mayor uso de la capacidad de Hidroituango ante el riesgo de un eventual apagón en el país por cuenta de un posible fenómeno de El Niño más severo.

El mandatario departamental aseguró que el país debe tomar medidas preventivas para enfrentar un posible periodo de sequía extrema que afecte la generación de energía hídrica y por ello entre las propuestas planteadas se encuentra permitir que el megaproyecto en Norte antioqueño opere con una mayor capacidad del embalse.

“Nos autoricen una mayor capacidad de embalse en Hidroituango. Porque Hidroituango puede casi que doblar la capacidad útil del embalse y eso permitiría que para la temporada de sequía que se avecina con el fenómeno el niño, tengamos cómo producir energía eléctrica barata”, afirmó el mandatario seccional.

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Otras de las propuestas que hizo Andrés Julián Rendón es que se pueda activar de manera anticipada las plantas termoeléctricas para conservar agua almacenada y autorizar una coordinación entre EPM e Isagén en la cadena hídrica Guatapé – San Carlos, sin que esto implique sanciones. 

Rendón aseguró que Antioquia tiene autoridad para hacer estas recomendaciones debido al peso que tiene el departamento en la generación energética nacional. Según explicó, Antioquia aporta cerca del 40 % de la energía del país en temporada de lluvias y alrededor del 30 % en época seca.

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Además, el mandatario indicó que durante 2025 más del 80 % de la demanda nacional fue cubierta mediante generación hídrica, de la cual el departamento produjo aproximadamente la mitad.

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