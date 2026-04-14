Tan bravito amenazando alcaldes, pero tan blandengue con bandidos: Andrés Julián Rendón a Petro

Luego de las afirmaciones del presidente de la república, Gustavo Petro en un consejo de ministros, donde dijo que “alcaldes que alteren el orden público salen de su cargo”, ante las protestas que se han dado principalmente en el departamento de Santander por el incremento desmedido del avalúo catastral, se han producido un sinnúmero de reacciones, empezando por Fedemunicipios y Asocapitales, donde han rechazado no solo las afirmaciones si no una serie de trinos en su cuenta de X.

“Constitución y ley estatutaria y decreto de estado de conmoción interior, se destituyen de acuerdo a la ley y lo hace el presidente. Orden público es una causa por Constitución y donde el alcalde cometa delito la convención americana de DDHH permite destituir alcaldes”, aseguró el presidente Gustavo Petro.

Uno de los que respondió vehementemente fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón en su cuenta de X al señalar que “todo bravucón esconde una cobardía que lo define. Tan bravito amenazando a los Alcaldes, pero tan blandengue que es con los bandidos”.

Todo bravucón esconde una cobardía que lo define. Tan bravito amenazando a los Alcaldes, pero tan blandengue que es con los bandidos. https://t.co/JsXz7nY1hx — Andrés Julián (@AndresJRendonC) April 14, 2026

No es la primera diferencia que se tiene desde Antioquia con el Gobierno nacional, en temas como seguridad, recursos de grandes obras de infraestrcutura, el sistema de salud, entre otros.



El gobernador de Antioquia ha insistido en la autonomía regional, evitando el centralismo, avanzando en una propuesta que será llevada al nuevo Congreso de la República.