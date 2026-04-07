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Blu Radio  / Nación  / “Hasta en Google se buscan los alias”: gobernador Rendón a Fiscalía por suspender órdenes de captura

“Hasta en Google se buscan los alias”: gobernador Rendón a Fiscalía por suspender órdenes de captura

Andrés Julián Rendón señaló que la explicación resulta insuficiente frente a la gravedad de la decisión judicial.

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