“Hasta en Google se buscan los alias”: gobernador Rendón a Fiscalía por suspender órdenes de captura

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó fuertes críticas a la Fiscalía General de la Nación por la suspensión temporal de órdenes de captura contra cabecillas de estructuras criminales. En entrevista con Blu Radio, el mandatario cuestionó los argumentos utilizados para justificar la medida, especialmente la supuesta falta de información sobre los alias de los implicados.

Durante el programa Mañanas Blu, Rendón señaló que la explicación resulta insuficiente frente a la gravedad de la decisión judicial. “¿Cómo así que incurrieron en una confusión porque no les habían enviado con los nombres de los criminales los alias? Eso se puede buscar hasta en Google”, afirmó el gobernador, al insistir en que decisiones de este tipo requieren mayor rigor.

El mandatario aseguró que adoptar una determinación de ese calibre sin verificar plenamente la información puede tener consecuencias graves en materia de seguridad. “No era sensato tomar una decisión como esa y justificarla ahora pensando que no les habían enviado la información completa. Los colombianos pagamos con sangre esa falta de rigor”, sostuvo.

Las declaraciones se producen luego de que la Fiscalía anunciara la reactivación de órdenes de captura contra 16 de los 23 cabecillas de bandas criminales que inicialmente habían sido suspendidas. La medida fue adoptada mediante una resolución firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que dejó sin efecto la suspensión en la mayoría de los casos.



La decisión volvió a encender el debate sobre la política de acercamientos del Gobierno con organizaciones criminales, conocida como “diálogos sociojurídicos”. Según se explicó, varios de los cabecillas beneficiados con la suspensión ya estaban condenados o privados de la libertad, lo que hacía jurídicamente inviable mantener la medida.

Sin embargo, siete de los jefes delincuenciales seguirán con la suspensión de sus órdenes de captura porque, de acuerdo con la ley, sus casos sí cumplen los requisitos para ese tipo de solicitudes. Entre ellos se encuentra alias ‘El Montañero’, señalado como líder de la banda El Mesa.

Sobre este punto, Rendón advirtió que se trata de una organización criminal con fuerte presencia en Antioquia y capacidad de expansión hacia otras regiones del país. Según afirmó, alias ‘El Montañero’ es el cabecilla de una estructura que ha tejido “un andamiaje criminal muy peligroso en el Valle de Aburrá”.

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El gobernador sostuvo que la presencia de estas bandas coincide con los territorios donde se registran mayores índices de violencia en el departamento. “Las zonas con mayor número de homicidios en Antioquia son precisamente donde delinquen estos bandidos”, aseguró.

Además, alertó que decisiones judiciales mal sustentadas pueden abrir la puerta a la impunidad. “Esa falta de rigor pudo haber excarcelado a bandidos. Si se hubieran volado, ¿quién estaría respondiendo por eso?”, cuestionó el mandatario.

Rendón también advirtió sobre el riesgo de que estas estructuras criminales influyan en procesos democráticos en el país. Según afirmó, su capacidad de presión territorial puede derivar en constreñimiento electoral en varias zonas donde mantienen presencia armada.

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Finalmente, el gobernador señaló que organizaciones como El Mesa incluso podrían establecer alianzas con grupos armados ilegales para disputar economías ilícitas. En ese escenario, mencionó posibles enfrentamientos con estructuras como el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o el Clan del Golfo por el control de rentas criminales en distintas regiones del país.