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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía reactiva órdenes de captura contra 16 de los 23 capos de bandas criminales del tarimazo

Fiscalía reactiva órdenes de captura contra 16 de los 23 capos de bandas criminales del tarimazo

La Fiscalía General revocó la suspensión de órdenes de captura contra 16 de los 23 jefes de bandas criminales vinculados al llamado “tarimazo”. Sin embargo, siete continúan con el beneficio, entre ellos alias “El Montañero”, señalado cabecilla de la banda El Mesa.

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