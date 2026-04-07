Fiscalía reactiva órdenes de captura contra 16 de los 23 capos de bandas criminales del tarimazo

La Fiscalía General de la Nación anunció la reactivación de órdenes de captura contra 16 de los 23 cabecillas de bandas criminales que habían sido suspendidas previamente en medio de la polémica política de acercamientos con estructuras delincuenciales. La medida fue adoptada tras una resolución firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que dejó sin efecto la suspensión en la mayoría de los casos.

La decisión reabre el debate sobre la política de “diálogos sociojurídicos” impulsada por el Gobierno nacional con organizaciones criminales. Según se explicó, muchos de los cabecillas beneficiados inicialmente con la suspensión de órdenes de captura ya estaban condenados o privados de la libertad, lo que hacía jurídicamente inviable mantener la medida.

De acuerdo con la información conocida, siete de los jefes delincuenciales seguirán con la suspensión de las órdenes de captura, pues en sus casos la ley sí permite este tipo de solicitudes. Entre ellos se encuentra alias “El Montañero”, señalado líder de la banda El Mesa, que opera principalmente en Antioquia pero que también tiene presencia en Bogotá y otras regiones del país.



Cabecillas a quienes NO se les levantan las órdenes de captura (16)

Freyner Alonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’ Walter Alonso Román Jiménez, alias ‘El Tigre’ Dayron Alberto Muñoz Torres, alias ‘El Indio’ Elder Darbey Zapata Rivera, alias ‘Grande Pa’ Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias ‘Vallejo’ José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’ Sebastián Murillo Echeverri, alias ‘Lindolfo’ Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’ o ‘Chata’ Juan Fernando Álvarez, alias ‘Juan XXIII’ Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias ‘El Compa’ Andrés Felipe Rodas Montoya, alias ‘Yervas’ Carlos Augusto Correa López, alias ‘Mono Pepe’ Iván Darío Suárez Muñoz, alias ‘Barbas’ Jesús David Hernández Grisales, alias ‘Chaparro’ Juan Camilo Rendón Castro, alias ‘Saya’ Paulo Andrés Torrez Flórez, alias ‘Pocho’

Cabecillas que continúan con suspensión de órdenes de captura (7)

Albert Antonio Henao Acevedo, alias ‘Albert’ Rodrigo Henao Acevedo, alias ‘Perica’ Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias ‘Clemente’ Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias ‘El Abogado’ Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias ‘Mundo Malo’ Fredy Alexander Henao Arias, alias ‘Naranjo’ Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias ‘El Montañero’

Reacción del alcalde Galán

Durante una entrevista en Mañanas Blu, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó la decisión y aseguró que existe una contradicción entre el trabajo de las autoridades y los mensajes que se envían desde el Gobierno nacional frente al crimen organizado.

Archivo/Blu Radio

El único que realmente tenía una orden de captura vigente cuando se tomó esa medida era alias ‘El Montañero’, cabecilla principal de la banda El Mesa. Entonces sigue en cierta forma la problemática explicó el mandatario distrital.

Galán recordó que esa estructura criminal ha sido investigada durante más de un año por agentes encubiertos y que, solo en Bogotá, estaría vinculada con varios homicidios. Incluso mencionó que uno de los sicarios capturados en recientes operativos tendría responsabilidad en cerca de 50 asesinatos.

“Estamos luchando contra bandas muy peligrosas que generan mucha violencia, mientras investigadores y fiscales dedican años a capturar a sus integrantes. Pero el cabecilla queda libre. Eso no tiene ningún sentido”, afirmó el alcalde.

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El mandatario también advirtió que decisiones de este tipo pueden debilitar la legitimidad del trabajo de las autoridades. Según dijo, el mensaje que se envía a la ciudadanía y a los investigadores es contradictorio, pues mientras se capturan miembros de las organizaciones, sus líderes podrían beneficiarse de procesos de diálogo.



Debate sobre la política criminal

El alcalde de Bogotá señaló además que espera poder dialogar con el Gobierno nacional para conocer las razones detrás de la designación de algunos de estos delincuentes como gestores de paz o interlocutores en eventuales procesos de sometimiento. Para Galán, la única negociación posible con estructuras criminales debe ser su entrega y sometimiento a la justicia. “De lo contrario, el mensaje es terrible para la policía, para los investigadores y para la ciudadanía”, sostuvo.