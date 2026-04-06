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Gobernador de Antioquia radica en Bogotá nulidad en suspensión de órdenes de captura a cabecillas

Junto con la iniciativa en el mismo sentido por parte del presidente del Concejo, serán dos las demandas a ese acto que se interpondrán ante el Consejo de Estado, luego de la vacancia judicial.

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