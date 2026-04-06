Gobernador de Antioquia radica en Bogotá nulidad en suspensión de órdenes de captura a cabecillas

A casi una semana de haberse conocido por parte de la opinión pública la polémica resolución de la Fiscalía General que levanta las órdenes de captura para 23 voceros de estructuras ilegales del Valle de Aburrá que hacen parte de la mesa de paz urbana con el Gobierno nacional, se avecinan las disputas legales.

Esto, por cuenta de al menos dos demandas a ese acto que se interpondrán este lunes 6 de abril ante el Consejo de Estado tras la vacancia judicial por Semana Santa.

Una de ellas fue anunciada por parte del gobernador Andrés Julián Rendón, quien tras un consejo de seguridad con mandatarios del Valle de Aburrá, cuestionó los planteamientos opuestos de la fiscal Luz Adriana Camargo considerar por un lado la captura de alias ‘Calarcá’, pero por el otro ‘blindar’ jurídicamente a estos cabecillas para que puedan seguir participando del espacio sociojurídico que se instaló desde 2023 en la cárcel de Itagüí.

"Por un lado, la fiscal Camargo viene diciendo recientemente que hay que levantar la orden de captura contra alias Calarcá, pero ahora les da vía libre a los peores pillos en Antioquia. Por dios, les enfurece que en las urnas nuestros paisanos voten con libertad. Ahora se valen de esto para atemorizar a los antioqueños y constreñirlos en sus decisiones. Esto es una afrenta contra las víctimas y contra nuestra fuerza pública", expuso.



Presento demanda de nulidad con medida cautelar ante el Consejo de Estado: @petrogustavo y la Fiscal liberan criminales, vulneran la justicia, a las víctimas, a jueces, fiscales, Policías y Soldados que han arriesgado su vida por capturarlos. Construyen una autopista de impunidad… pic.twitter.com/UsCVYshDZk — Andrés Julián (@AndresJRendonC) April 5, 2026

La segunda demanda que también se ha anunciado ante la alta corte proviene del presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, quien expresó su preocupación por las consecuencias que podría tener la decisión en materia electoral en los territorios donde tienen injerencia los miembros de la mesa beneficiados.

Por eso, dentro de la acción legal el corporado pidió que como medida cautelar, mientras hay una decisión de fondo, se suspendan los efectos de la resolución.

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"La pregunta no es si hay un acuerdo político detrás de esto, la pregunta es cuántos votos equivale cada orden de captura levantada. El presidente Gustavo Petro necesita ganar la primera vuelta con Iván Cepeda. Esto no es gobernar, eso es comprar elecciones con impunidad", indicó.

Entre los cobijados por la medida de la Fiscalía se encuentran todos los que acompañaron en el escenario al presidente Gustavo Petro en el polémico ‘tarimazo’ de junio del año anterior, inclusive, alias ‘Carlos Pesebre’, quien renunció a la mesa de paz urbana el 9 de febrero de 2026.

Otros que hacen parte del extenso listado, y algunos ya en libertad: son alias ‘El Tigre’, ‘El Indio’, ‘Grande Pa’, ‘Vallejo’, ‘Douglas’, ‘Lindolfo’, ‘Tom’ o ‘Chata’ y ‘Juan XXIII’.

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“No se explica por qué es "necesario" suspender órdenes de captura para individuos que ya han cumplido sus condenas y están en libertad. Si el objetivo es el sometimiento, la comparecencia ante la justicia debería estar garantizada por el régimen ordinario, no por un beneficio que suspende la acción de la policía judicial”, se lee en la demanda interpuesta por el concejal De Bedout.

