Capturan a alias de ‘Mosca’ en el Meta; es hombre cercano de alias ‘Calarcá’

En la vereda Laureles, en el municipio de La Macarena, en el Meta, el Ejército capturó a Freddy Páez Anzola, quien según inteligencia, sería un explosivista de las disidencias de las Farc conocido con el alias de ‘Mosca’.

Este hombre, quien sería uno de los de mayor confianza de alias ‘Calarcá’, jefe guerrillero, delinquía en la zona rural del municipio de La Macarena, específicamente en las veredas Laureles y La Cristalina, así como en el corregimiento de Puerto Cachicamo, municipio de San José del Guaviare, Guaviare.

Alias ‘Mosca’, según el Ejército, contaba con entrenamiento especializado como explosivista. Durante más de una década habría participado en la fabricación y empleo de artefactos explosivos improvisados, utilizados en ataques contra la Fuerza Pública y la población civil, además de actividades de inteligencia delictiva, extorsión y reclutamiento de menores.

En su contra había una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas.