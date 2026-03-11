En vivo
Capturan a alias de 'Mosca' en el Meta; es hombre cercano de alias 'Calarcá'

Capturan a alias de ‘Mosca’ en el Meta; es hombre cercano de alias ‘Calarcá’

Según el Ejército, se trata de un explosivista del Bloque Jorge Suárez Briceño.

