Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Video: así fue el sobrevuelo de drones de las disidencias de alias 'Calarcá' sobre Hidroituango

Video: así fue el sobrevuelo de drones de las disidencias de alias 'Calarcá' sobre Hidroituango

A pesar de las explicaciones de los mandatarios de Medellín y Antioquia, el Ejército Nacional aseguró que no existe un plan de atentado y se tenía garantías de seguridad.

