Video: así fue el sobrevuelo de drones de las disidencias de alias 'Calarcá' sobre Hidroituango

En videos quedaron grabados los drones que sobrevolaron la central Hidroituango y que generó alerta y riesgo de posible atentado contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el gerente general de EPM, Jhon Maya Salazar, el gerente de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbelaez, trabajadores y cerca de 100 periodistas que viajaban desde la capital antioqueña.

En las imágenes se observa cómo se acercan a varios sitios como el vertedero, en la parte alta, uno de los puntos estratégicos en la visita que se haría en el norte de Antioquia y donde EPM insistiría en la tranquilidad de la operación debido a que está al lado de las compuertas.

Aunque el general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional, se pronunció sobre la cancelación del viaje de prensa al proyecto Hidroituango y explicó, que el Ejército no emitió ninguna alerta formal sobre un plan específico en contra de los mandatarios locales ni contra la infraestructura.

“La amenaza y la denuncia que hacen es específica sobre una visita programada al proyecto y la fundamentan en la posible acción terrorista de lanzamiento de artefactos explosivos con drones. Sin embargo, para esta visita en específico, nosotros no emitimos ninguna alerta, ni verbal ni escrita, sobre una acción criminal que estuviera planeada”, afirmó el general Gómez.



A lo que los mandatarios respondieron que con esa información no se juega y la tomaron en serio, por los riesgos que significa las disidencias de alias 'Calarcá', como cuando derribaron un helicóptero donde murieron 13 policías en el municipio de Amalfi.