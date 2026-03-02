Equipos de seguridad y medios no han podido salir de Hidroituango tras alerta por presencia de dron

A pesar de que el Ejército Nacional aseguró que no emitió ninguna alerta formal sobre un plan específico del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' para atentar contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, o contra la infraestructura de Hidroituango, los mandatarios fueron enfáticos en asegurar que la información sí fue corroborada por la Fuerza Pública.

Gutiérrez no quiso entrar en controversias con el Ejército Nacional, pero sí indicó que la amenaza existió y que, incluso, la avanzada de seguridad y hasta periodistas del medio local Teleantioquia no han podido salir del megaproyecto por amenazas terroristas en vías de la zona.

"Pero no podemos aceptar que una información que provino de la misma Fuerza Pública digan que no hubo alerta, cuando la alerta sí existió, y nos recomendaron inclusive no ir. Felices estaríamos nosotros allá en este momento. El riesgo está, y vuelvo y les digo, los equipos de seguridad no han podido salir. Hay artefactos explosivos, según la fuerza pública, entre Toledo y San Andrés de Cuerquia", manifestó el mandatario.

Por su parte, Rendón indicó que la seguridad en esta zona del Norte antioqueño ha sido una preocupación constante y que por ello se busca reforzar la operatividad con algunos antidrones que pueden prevenir situaciones como las vividas recientemente. Además, expresó que la información es verídica y que lo mejor que se podía hacer era cancelar la visita a Hidroituango.



"Porque la verdad pelea sola, porque eso no es fruto de nuestra imaginación, porque es la misma Fuerza Pública, no solo quien nos da la alerta, sino quien además nos recomienda no asistir al evento", aseguró Rendón

Otra de las personas que no pudo viajar y habló sobre los sobrevuelos de drones de las disidencias de alias 'Calarcá' fue Jhon Maya, gerente de Empresas Públicas de Medellín, quien manifestó que esta situación no es nueva y que el vuelo de estos dispositivos no tripulados se estarían haciendo de manera periódica.

"Eso no es para para para hacer eso y hacer una cartografía. Eso es para tener el día de mañana una incidencia dentro del sistema eléctrico e Hidroituango es muy importante para Colombia. Y eso es lo que están haciendo hace días. Y eso lo saben las autoridades, se lo saben en el ejército porque están en el territorio", afirmó Maya.

Aunque en Hidroituango sigue encendidas las alarmas por la seguridad del megaproyecto, Federico Gutiérrez volvió a insistir que los videos de los drones ya están en poder de las autoridades y que esperan que haya una respuesta oportuna por parte de las autoridades.

"Los videos están grabados por la Fuerza Pública, ahí se ven los drones. Y yo pregunto en un país como el nuestro y en esta zona, ¿será que los drones de las FARC tiran rosas? Los drones de las FARC del Frente 36 tiran bombas", insisitió Gutiérrez.

Se espera que en el Norte antioqueño haya presencia inmediata de Ejército Nacional y de la Policía Nacional para que haya seguridad nuevamente en inmediaciones de Hidroituango y así las avanzadas de ambos mandatarios como los medios de comunicación puedan retornar de forma segura a Medellín.