En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Equipos de seguridad y medios no han podido salir de Hidroituango tras alerta por presencia de dron

Equipos de seguridad y medios no han podido salir de Hidroituango tras alerta por presencia de dron

Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón insisten en que la amenaza fue real y que fue la misma Fuerza Pública quien corroboró la alerta.

Publicidad

Publicidad

Publicidad