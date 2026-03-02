En vivo
Las disidencias se grabaron el cuarto de máquinas de Hidroituango, según Federico Gutiérrez

Las disidencias se grabaron el cuarto de máquinas de Hidroituango, según Federico Gutiérrez

Según el mandatario, el grupo criminal hizo llegar un video el año pasado donde se observa a una persona grabando directamente desde la casa de máquinas, el corazón del proyecto hidroeléctrico, como una forma de amedrentar a las autoridades y a las empresas públicas.

