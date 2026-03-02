Las disidencias se grabaron el cuarto de máquinas de Hidroituango, según Federico Gutiérrez

En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que las disidencias de las Farc, específicamente el Frente 36 bajo el mando de alias 'Calarcá', han logrado infiltrar las instalaciones de Hidroituango.

Según el mandatario, el grupo criminal hizo llegar un video el año pasado donde se observa a una persona grabando directamente desde la casa de máquinas, el corazón del proyecto hidroeléctrico, como una forma de amedrentar a las autoridades y a las empresas públicas.



Infiltración y amenazas directas a EPM

Gutiérrez explicó que este material audiovisual fue enviado como parte de una serie de extorsiones dirigidas a Empresas Públicas de Medellín (EPM). "Mandan el año pasado un videito mostrando ya cómo grababan desde Casa de Máquinas con alguien que seguramente habían logrado infiltrar", afirmó el alcalde, subrayando que estas acciones no son "un juego" y que el proyecto, considerado el seguro energético del país, se encuentra sitiado por estructuras criminales. El alcalde fue enfático en que no cederán ante las presiones económicas de estos grupos, lo que ha derivado en retaliaciones violentas.

Ataques a la infraestructura energética

La gravedad de la situación se extiende más allá de las grabaciones. El Frente 36 ha sido señalado como responsable del derribo de tres torres de energía durante el último año: dos ubicadas en Medellín y una en el municipio de Bello. Estos actos terroristas contra la infraestructura estratégica son atribuidos a las directrices de alias Calarcá y alias Primo Gay. Además, se advirtió sobre la existencia de células terroristas de este mismo frente operando ya dentro de la ciudad de Medellín.



El incidente del dron y la cancelación del viaje

Estas denuncias surgieron tras la cancelación de una visita oficial a la central hidroeléctrica por parte del alcalde y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. La decisión se tomó luego de detectar un dron de alta capacidad sobrevolando el lugar donde se realizaría una rueda de prensa.

Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez. Foto: redes sociales / Gobernación de Antioquia

Aunque el Ministerio de Defensa e instancias superiores del Ejército afirmaron que la seguridad estaba garantizada, los mandatarios locales aseguraron que fueron las autoridades militares en terreno quienes recomendaron no realizar el viaje para proteger sus vidas y las de más de 100 periodistas.



Escuche aquí la entrevista: