En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / "Sigue firme": Andrés Julián Rendón defendió tasa de seguridad pese a críticas de empresarios

"Sigue firme": Andrés Julián Rendón defendió tasa de seguridad pese a críticas de empresarios

Recaudo del tributo se mantiene en un 60%. Con los recursos fueron entregadas recientemente camionetas blindadas al Ejército.

Publicidad

Publicidad

Publicidad