"Sigue firme": Andrés Julián Rendón defendió tasa de seguridad pese a críticas de empresarios

La entrega de seis nuevas camionetas blindadas al Ejército Nacional en Antioquia con recursos de la tasa de seguridad promovida por la actual administración departamental, nuevamente sirvieron para que el gobernador Andrés Julián Rendón defendiera el tributo que ha generado polémica e, incluso, inconformidad en varios sectores.

Con un 60% de recaudo, es decir que de cada 10 pesos facturados 62 están ingresando a las arcas del departamento por cuenta de los contribuyentes de estratos 4, 5 y 6, Rendón sostuvo que el impuesto “sigue firme”, además porque hasta ahora decisiones judiciales lo han respaldado.

"Viendo el recaudo exitoso que está ha tenido, como un cariño grande que muestran los ciudadanos antioqueños, los contribuyentes hacia nuestros soldados y policías. Nosotros una vez más queremos ratificar que la tasa está blindada jurídicamente, que sigue firme", puntualizó Rendón.

El gobernador también salió al paso de recientes cuestionamientos como los de Fenalco y el Comité Intergremial, quienes hace menos de una semana pidieron suspender la tasa por las altas cargas tributarias que estaba generando para los empresarios.



Rendón defendió el crecimiento económico de los últimos meses en el departamento y que inclusive ha registrado niveles superiores a los del promedio nacional.

"No hay indicativo alguno que el establecimiento de la tasa haya ralentizado o llevado incluso a una situación dificultosa la economía del departamento, por el contrario, la economía del departamento creció el año pasado arriba de un 3%", señaló.

En la reciente entrega se invirtieron recursos por más de 2.290 millones de pesos y se espera que en los próximos meses estas continúen con elementos como radios de comunicación, botes, drones, antidrones y motocicletas.