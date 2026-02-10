Festival Alternativa Film será en Medellín este año: abrió convocatoria para artistas colombianos

El festival de cine dedicado a apoyar talentos del séptimo arte en el sur global, Alternativa Film Festival (AFF), abrió una convocatoria pública para elegir la imagen oficial de su próxima edición, que se realizará en Medellín entre el 21 y el 30 de abril de 2026.

Esta iniciativa está dirigida a artistas visuales colombianos y busca que la identidad gráfica del festival, para su tercera edición, sea creada desde el contexto local, como reflejo del lugar, el tiempo y las narrativas culturales de la ciudad anfitriona.

El festival, fundado en 2023 por la empresa global de tecnología InDrive, es un proyecto nómada que cambia de sede en cada edición y está enfocado en dar un impulso a historias audiovisuales capaces de generar transformaciones sociales, especialmente en el Sur Global.

En su tercera edición, Medellín será el escenario de una programación gratuita que combinará cine, conversaciones con el público y espacios de reflexión sobre el poder del audiovisual como herramienta de cambio.



Según explicó Juana Callejas, coordinadora del ‘open call’, esta convocatoria inaugura una nueva tradición del festival: encargar su identidad visual a creadores locales mediante procesos abiertos y participativos. El objetivo es que cada edición cuente con una imagen que dialogue de manera honesta con el territorio que la acoge, sin recurrir a estereotipos ni miradas exotizantes.

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria?

La invitación está dirigida a artistas visuales colombianos, ya sea de manera individual o colectiva. Pueden participar ilustradores, diseñadores gráficos, fotógrafos, artistas plásticos, agencias creativas, estudios o colectivos.

Cada postulante podrá presentar hasta tres propuestas, ya sea como obras independientes o como variaciones de un mismo concepto. Se aceptan múltiples técnicas, entre ellas ilustración, collage, diseño gráfico, fotografía, técnicas mixtas, obras digitales o realizadas a mano, siempre que cumplan con los lineamientos técnicos establecidos en las bases de la convocatoria.

La obra seleccionada se convertirá en la imagen oficial de Alternativa Film Festival 2026 y será adaptada a todos los materiales de comunicación del evento, tanto impresos como digitales. El artista o colectivo ganador recibirá un premio de mil dólares, así como el respectivo crédito y visibilidad en todas las plataformas del festival. También será invitado a asistir al festival en Medellín, con acceso a la Ceremonia de Apertura, la Ceremonia de Premiación y funciones seleccionadas.

El proceso de selección estará a cargo de un jurado conformado por miembros de los equipos de Alternativa e inDrive, junto con expertos colombianos en comunicación visual y diseño. Entre tres y cinco propuestas serán preseleccionadas y destacadas públicamente en el sitio web y las redes sociales del festival.

El nombre del ganador se dará a conocer el 9 de marzo, y a finales de ese mismo mes se realizará el anuncio público junto con la presentación oficial de la imagen del festival, en una rueda de prensa previa al inicio del evento.

La convocatoria estará abierta hasta el 28 de febrero de 2026 a las 11:59 de la noche. Las personas interesadas deberán diligenciar el formulario disponible en la página web alternativa.film.

La programación del festival incluirá proyecciones públicas de las películas en competencia, conversaciones abiertas con el público y los llamados Industry Days o Días de Industria, un espacio profesional pensado para conectar a cineastas, productores y líderes del sector audiovisual y social.