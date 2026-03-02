Rescatan a 13 personas secuestradas por el frente 'Iván Merchán' en el Meta

En una operación militar, tropas del Gaula Militar Ariari, lograron la liberación de 13 ciudadanos que habían sido secuestrados en la vereda Hato Candilejas, jurisdicción del municipio de Puerto Lleras, Meta.

Según el reporte oficial, hombres armados, presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Frente Iván Merchán, irrumpieron en una finca del sector. Los delincuentes intimidaron a los trabajadores y los mantuvieron cautivos, generando zozobra en esta zona del departamento.

Ejército Nacional activó los protocolos de reacción, desplegando cierres de vías en rutas estratégicas y operativos de búsqueda y registro. La fuerte presión ejercida por las unidades militares en las veredas aledañas obligó a los captores a huir, abandonando un vehículo que habían hurtado durante el ataque.

Tras intensas labores de rastreo, que se prolongaron durante la noche y la madrugada, los soldados lograron ubicar a las 13 personas sanas y salvas, frustrando así el plan criminal del grupo armado.