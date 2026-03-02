En vivo
Rescatan a 13 personas secuestradas por el frente 'Iván Merchán' en el Meta

Rescatan a 13 personas secuestradas por el frente 'Iván Merchán' en el Meta

La operación de rescate, ejecutada por la Séptima Brigada, tuvo lugar en zona rural de Puerto Lleras Meta tras una rápida reacción de las tropas.

