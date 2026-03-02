Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 2 de marzo de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y distintas regiones del país. Su dinámica sencilla, lo han convertido en una alternativa popular para quienes revisan a diario los resultados con la expectativa de ganar.



Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 2 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 2 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 1 marzo 2026 9426 - 1 Chontico Día 28 febrero 2026 1612 - 8 Chontico Día 27 febrero 2026 1131 - 1 Chontico Día 26 febrero 2026 7566 - 3 Chontico Día 25 febrero 2026 2965 - 4 Chontico Día 24 febrero 2026 0133 - 2 Chontico Día 23 febrero 2026 5243 - 8 Chontico Día 22 febrero 2026 4025 - 5 Chontico Día 20 febrero 2026 7972 - 8 Chontico Día 19 febrero 2026 8976 - 3

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades disponibles. Estas permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a sus preferencias, ya sea buscando premios mayores o mayores probabilidades de acierto.

Las modalidades principales son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a estas alternativas, el sorteo ofrece opciones tanto para quienes buscan premios más altos como para quienes prefieren jugadas con mayores posibilidades de acierto.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El valor de las apuestas es otro de los factores que impulsan la participación masiva en este chance. Los montos permiten que personas con distintos presupuestos puedan ingresar al juego sin dificultad.

Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Este rango facilita que cada participante decida cuánto invertir según su capacidad económica.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para realizar el proceso de cobro. Es indispensable presentar la documentación exigida para validar el premio y garantizar un trámite seguro.



Documentos obligatorios:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: se solicita únicamente el documento y el tiquete original.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se exige certificación bancaria vigente.

Este procedimiento busca asegurar transparencia y cumplimiento de la normativa vigente en la entrega de premios.