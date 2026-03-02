Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 2 de marzo de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y distintas regiones del país. Su dinámica sencilla, lo han convertido en una alternativa popular para quienes revisan a diario los resultados con la expectativa de ganar.
El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 2 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades disponibles. Estas permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a sus preferencias, ya sea buscando premios mayores o mayores probabilidades de acierto.
Las modalidades principales son:
Gracias a estas alternativas, el sorteo ofrece opciones tanto para quienes buscan premios más altos como para quienes prefieren jugadas con mayores posibilidades de acierto.
El valor de las apuestas es otro de los factores que impulsan la participación masiva en este chance. Los montos permiten que personas con distintos presupuestos puedan ingresar al juego sin dificultad.
Los valores establecidos son:
Este rango facilita que cada participante decida cuánto invertir según su capacidad económica.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para realizar el proceso de cobro. Es indispensable presentar la documentación exigida para validar el premio y garantizar un trámite seguro.
Documentos obligatorios:
Requisitos según el valor del premio:
Este procedimiento busca asegurar transparencia y cumplimiento de la normativa vigente en la entrega de premios.