¿Porqué la Corte tumbó la "contratación popular" de Petro? Deik, una de las demandantes, explica

¿Porqué la Corte tumbó la "contratación popular" de Petro? Deik, una de las demandantes, explica

La demanda que originó esta decisión fue liderada por la abogada Carolina Deik, quien junto a un equipo de juristas argumentó que artículos violaban principios fundamentales de la contratación estatal.

