Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 2 de marzo de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados en Colombia. Gracias a su cobertura nacional y a la confianza que ha construido entre los apostadores, se mantiene como una de las opciones preferidas por quienes revisan a diario los resultados con la expectativa de obtener un premio.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 2 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Dorado Tarde ofrece varias modalidades de apuesta, permitiendo que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a sus posibilidades. El valor del premio depende del tipo de acierto y del monto apostado, de acuerdo con el plan oficial de pagos.
Por cada peso apostado, los premios se distribuyen así:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales y aumenta el atractivo del juego para los participantes.
El proceso de reclamación está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en puntos autorizados.
Para realizar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de forma ágil y segura, asegurando que los ganadores reciban su dinero sin inconvenientes.