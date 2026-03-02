Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 2 de marzo de 2026

El Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados en Colombia. Gracias a su cobertura nacional y a la confianza que ha construido entre los apostadores, se mantiene como una de las opciones preferidas por quienes revisan a diario los resultados con la expectativa de obtener un premio.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 2 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 2 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades de juego y plan de premios

El Dorado Tarde ofrece varias modalidades de apuesta, permitiendo que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a sus posibilidades. El valor del premio depende del tipo de acierto y del monto apostado, de acuerdo con el plan oficial de pagos.

Por cada peso apostado, los premios se distribuyen así:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales y aumenta el atractivo del juego para los participantes.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso de reclamación está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en puntos autorizados.

Para realizar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de forma ágil y segura, asegurando que los ganadores reciban su dinero sin inconvenientes.