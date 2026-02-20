En vivo
Hallan 11 cuerpos en el Meta: UBPD intervino la fosa más grande encontrada en el departamento

Al menos once cuerpos fueron recuperados en una zona rural ubicada a cinco horas de Villavicencio. La entidad estima que habrían sido inhumados entre 2004 y 2005.

Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas
Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
Foto: Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

