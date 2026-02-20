Concierto Cultura Solidaria: el aporte con el que puede ayudar a los afectados por las lluvias

Desde $10.000, cualquier persona puede sumarse al Concierto Cultura Solidaria y apoyar a miles de familias afectadas por la temporada de lluvias en el departamento de Córdoba y en la región de Urabá. La donación se puede realizar comprando la boleta a través de la página de Tuboleta, incluso por un monto superior. El evento se llevará a cabo este domingo 22 de febrero, desde las 3:00 de la tarde, en el Teatro Colón de Bogotá, en Bogotá, y contará con la participación de más de 10 artistas nacionales e internacionales.

https://tuboleta.com/es/eventos/concierto-cultura-solidaria

“En Colombia, cuando más duele, la cultura se levanta como fuerza solidaria. Este domingo, artistas de todo el país estarán en el escenario con una convicción: ninguna familia debe enfrentar sola una emergencia”, afirmó la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona.

La jornada busca movilizar a la ciudadanía en torno a la causa humanitaria urgente. Entre los artistas invitados están Ana del Castillo, Cabas, César Mora, Ilona, Delfina Dib, Gabriela Ponce, Lucio Feuillet, Kei Linch, María Fuell, Nicolás Fella, la Orquesta Sinfónica Nacional, Yoky Barrios, El Barragán y 1280 Almas, quienes se unen para transformar el escenario en un espacio de solidaridad.



La iniciativa cobra especial relevancia en medio de una emergencia que ya deja más de 69.000 familias afectadas en al menos 16 departamentos del país. En Córdoba, cerca del 80 % de los municipios han sufrido impactos por inundaciones, con unas 150.000 personas damnificadas y más de 11.200 hectáreas de cultivos afectadas. En Urabá, al menos 7.000 familias han resultado perjudicadas por las lluvias.

“Hay hogares que necesitan nuestro apoyo, gente que resiste en medio de calles y cultivos inundados. Artistas y músicos nos uniremos por un mismo propósito: darle una mano a nuestro pueblo. Acompáñennos”, afirmó César Mora, actor y músico colombiano.

El total de los recursos recaudados será entregado a la Cruz Roja Colombiana, que ejecutará directamente en territorio acciones de asistencia humanitaria, agua y saneamiento, salud, albergue y recuperación de medios de vida.