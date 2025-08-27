La Cruz Roja Colombiana conmemora 110 años de servicio humanitario al país

La Cruz Roja Colombiana celebró 110 años de acción humanitaria ininterrumpida, bajo el lema "Un legado humanitario que transforma vidas". En más de un siglo, la institución ha sido símbolo de esperanza, acompañando a millones de personas en los momentos más difíciles del país.

Solo en 2024, según los datos proporcionados por la entidad, gracias al trabajo de más de 20.000 voluntarios y colaboradores, la Cruz Roja benefició a más de 3 millones de colombianos con atención en salud, apoyo psicosocial, acceso a agua segura y asistencia a comunidades afectadas por emergencias y violencia.

Durante ese año, respondió a más de 1.200 emergencias y entregó 750 mil ayudas humanitarias, con una inversión superior a 47 mil millones de pesos, fruto de la confianza de donantes y aliados.

La presidenta nacional, Judith Carvajal de Álvarez, aseguró que cada acción de la Cruz Roja refleja la misión de proteger la vida y aliviar el sufrimiento humano sin distinción e indicó que la entidad ha estado presente en los mayores retos del país.

“Esta tierra de riqueza natural y cultural convive con profundas heridas. Durante décadas millones de colombianos han enfrentado el peso del conflicto armado, el desplazamiento forzado, la pobreza extrema, la desigualdad y las consecuencias cada vez más intensas de desastres de origen natural, el cambio climático y la fragilidad de nuestro sistema de salud”, afirmó Carvajal.

Por su parte, Francisco Moreno, director ejecutivo de la Cruz Roja habló en el marco de la celebración.

“En el día de hoy la Cruz Roja Colombiana conmemora 100 años de existencia en Colombia. Durante este período, a través de nuestros voluntarios en todo el país, ha podido apoyar las necesidades básicas de las comunidades, atender las principales emergencias que hay, poder apoyar en todo este tema migratorio que se ha presentado en el último tiempo, poder llevar servicios de salud, asistencia humanitaria de emergencia y ayuda a las comunidades que más lo necesitan”, aseguró Moreno.

En el marco de la celebración, se conmemoraron a los presidentes de la entidad que fallecieron y también a voluntarios y trabajadores que, en medio de su trabajo entregaron hasta sus propias vidas.

Misión médica de la Cruz Roja. Foto: Cruz Roja.

En un ambiente de emoción y agradecimiento trabajadores de la Cruz Roja entonaron los himnos de Colombia, de Bogotá y el de la entidad. En medio de aplausos dieron paso al galardón que recibió la presidenta de parte del Congreso de la República por su gestión y buenos manejos.

“A lo largo de estos 110 años, la institución ha fortalecido alianzas con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Estado, organismos multilaterales, el sector privado, la academia y las comunidades, consolidándose como un actor humanitario clave para la respuesta a crisis complejas en el país”, se lee en el comunicado de la entidad.

Cabe resaltar que la primera dama de la ciudad de Bogotá, Carolina Deik Acosta, envió un especial saludo a la Cruz Roja y agradeció la diligencia de sus trabajadores siempre que la ciudad lo ha necesitado.

Este aniversario no solo honra el pasado, sino que proyecta el futuro de una Cruz Roja innovadora, sostenible y cercana a las comunidades.

La celebración terminó en un cóctel del que participaron todos los miembros de la Cruz Roja para honrar su trabajo diario.