En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cultura solidaria: el concierto en el Teatro Colón por los afectados en Córdoba y Urabá

Cultura solidaria: el concierto en el Teatro Colón por los afectados en Córdoba y Urabá

Cabas, Nicolai Fella, César Mora e Ilona son algunos de los artistas invitados a este concierto que donará el dinero recaudado a la Cruz Roja para ayudar a las comunidades afectadas por las lluvias.

Publicidad

Publicidad

Publicidad