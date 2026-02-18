Cultura solidaria: el concierto en el Teatro Colón por los afectados en Córdoba y Urabá

El próximo 22 de febrero el Teatro Colón, en el centro de Bogotá, será el escenario de una jornada solidaria para apoyar a las comunidades afectadas por las lluvias e inundaciones en los departamentos de Córdoba y la región de Urabá, que han dejado miles de familias con pérdidas en vivienda, cultivos y acceso a servicios básicos.

Bajo el nombre de Cultura Solidaria, el evento se realizará el próximo domingo a las 3:00 de la tarde en el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes. La iniciativa reunirá a artistas como Cabas, César Mora, Ilona, Lucio Feuillet, Nicolai Fella, Gabriela Ponce y María Fuell, además del Coro Nacional de Colombia, entre otros invitados.

De acuerdo con el Ministerio de las Culturas, que convocó este evento, las emergencias por lluvias han generado afectaciones significativas en varias comunidades que requieren apoyo en agua potable, salud, albergue temporal y recuperación de medios de vida.

El concierto contará con asistencia presencial en Bogotá, pero también permitirá donaciones desde cualquier lugar del país o del mundo. Las entradas y aportes se gestionarán a través de la plataforma Tuboleta, mientras que la transmisión se hará a través del Sistema de Medios Públicos.



La totalidad de los recursos recaudados será transferido a la Cruz Roja Colombiana, que ejecutará directamente las acciones humanitarias en territorio. Posteriormente, la organización entregará un reporte sobre la destinación de los fondos y las comunidades beneficiadas.