MOE advierte deterioro de seguridad electoral: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 18 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 18 de febrero de 2026:



Alejandra Barrios, directora de la MOE , habló de las advertencias sobre un aumento en la gravedad de los riesgos electorales en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

, habló de las advertencias sobre un aumento en la gravedad de los riesgos electorales en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Vivianne Barguil, directora Fundación a la Rueda Rueda , se refirió de la recaudación de elementos para ayudar a los damnificados.

, se refirió de la recaudación de elementos para ayudar a los damnificados. Jerónimo Hernández, estudiante de periodismo de la EAFIT , dio detalles de lo que hablaron los candidatos en el debate y la opinión de los estudiantes.

, dio detalles de lo que hablaron los candidatos en el debate y la opinión de los estudiantes. Jhonsson Torres, Miembro de Asintrainagro y la CUT, habló de las protestas de trabajadores del sector cañero y palmero, quienes reclaman medidas por un sobreabastecimiento que tiene el sector de Etanol.

Escuche el programa completo aquí: