Blu Radio  / Nación  / Mario Hernández impulsa campaña para entregar 2.000 kits de ayuda a damnificados en Córdoba

Mario Hernández impulsa campaña para entregar 2.000 kits de ayuda a damnificados en Córdoba

La iniciativa, con respaldo de la Cruz Roja, busca recaudar recursos mediante la venta de kits solidarios de $100.000. Los aportes se canalizan a través de un código QR y serán destinados a comunidades afectadas por la temporada invernal.

