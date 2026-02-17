Registrador aclara que elecciones en Córdoba no se van a suspender por invierno

El registrador Hernán Penagos se refirió al proceso electoral del próximo 8 de marzo, día en el que se realizarán las elecciones al Congreso.

Penagos asegura que ha circulado una información según la cual las elecciones en Córdoba se habrían suspendido por la emergencia invernal. El registrador aclaró esta información y que las elecciones en ese departamento ni se suspenderán ni se cancelarán.

Elecciones 2026. Foto: AFP.

“Tenemos cerca de 120 puestos de votación afectados o con posibles afectaciones. Cerca de seis sitios de escrutinio, tanto en Montería como en algunos municipios del departamento, donde tenemos algunas incidencias, en especial en relación con escrutinios en Ayapel, en Cereté, en Montería, en Puerto Escondido y en San Pelayo. Los puestos de votación en los que hay incidencia los tenemos ya muy referenciados”, aclaró Penagos.

En el mismo sentido, dijo que hasta este momento no se ha trasladado ningún puesto de votación en el departamento. Sin embargo, el registrador irá a Montería este jueves a una reunión para hablar sobre esta situación.



Emergencia en Córdoba Foto: suministrada

“El próximo jueves estaremos en Montería realizando una reunión con el señor gobernador, con el señor alcalde de Montería y algunos alcaldes de municipios del departamento para ir viendo las incidencias de esos puestos de votación y esos sitios de escrutinio, ir buscando alternativas. Sin embargo, aún no vamos a tomar decisiones de traslado de puestos porque estamos a varias semanas de las elecciones”, agregó Penagos.