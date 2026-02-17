En vivo
Blu Radio  / Política  / Registrador aclara que elecciones en Córdoba no se van a suspender por invierno

Registrador aclara que elecciones en Córdoba no se van a suspender por invierno

El registrador Hernán Penagos aseguró que hay 120 puestos de votación en Córdoba con posibles afectaciones por invierno.

