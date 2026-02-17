¿Se salvó de la roja? La polémica jugada de Jhon Jáder Durán en su estreno con el Zenit

El estreno de Jhon Jáder Durán con el Zenit de San Petersburgo no pasó desapercibido, pero no por sus goles. Apenas corrían cinco minutos del amistoso de pretemporada frente al FC Krasnodar, cuando el delantero colombiano protagonizó una acción que encendió la polémica: ¿debió ser expulsado?



La primera polémica de Jhon Durán en Rusia

La acción se dio tras un pelotazo largo al espacio. Durán fue a disputar el balón con un defensor que le ganó la posición. En medio del forcejeo, el colombiano respondió de manera vehemente: primero lanzó un golpe y luego sujetó del cuello a su rival en una especie de llave que terminó con ambos futbolistas en el suelo.

Hubo empujones, intercambios verbales y fue necesaria la intervención de otros jugadores para separar a los implicados. El árbitro decidió amonestar a ambos con tarjeta amarilla. Tras el correctivo, los futbolistas se dieron la mano y el partido continuó sin mayores inconvenientes.

Jhon Durán 🇨🇴 hizo su presentación como nuevo jugador de Zenit. A los 5 minutos, le sacaron su primera tarjeta amarilla. pic.twitter.com/h9WUkKhXGF — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 17, 2026

Sin embargo, la repetición dejó dudas. Durante el programa Blog Deportivo los panelistas analizaron lo ocurrido y fueron contundentes.

En el análisis radial, Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, aseguró que al atacante “le perdonaron la expulsión”, calificando la acción como una combinación de “trompada y llave de lucha libre”. Asimismo, Juan José Buscalia añadió que en un partido oficial la decisión habría sido diferente.



“Es el típico forcejeo entre zaguero y delantero por un balón al espacio, pero lo de Durán es agresivo”, expresó el periodista argentinao, remarcando que incluso en un Mundial de Fútbol de la Fifa esa conducta podría dejar a su equipo con diez hombres.

Vale recordar que este fue el último partido de preparación del Zenit antes del inicio oficial de la liga rusa, programado para el 28 de febrero.

Pese a esa polémica, en las redes sociales del equipo ruso resaltaron una clara opción de gol del delantero colombiano, pero que el palo le impidió para celebrar su primera anotación con el Zenit.