¿Se salvó de la roja? La polémica jugada de Jhon Jáder Durán en su estreno con el Zenit

¿Se salvó de la roja? La polémica jugada de Jhon Jáder Durán en su estreno con el Zenit

El defensor le ganó la posición al colombiano, quien terminó realizando una especie de llave en el cuello al defensor. Hay video.

