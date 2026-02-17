En vivo
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Pacífico  / Comunidad del norte de Cali denuncia reactivación de invasiones en el sector de Chipichape

Comunidad del norte de Cali denuncia reactivación de invasiones en el sector de Chipichape

Estos invasores están levantando cambuches y removiendo tierra que podría ocasionar deslizamientos e inundaciones, especialmente durante esta época de lluvias.

