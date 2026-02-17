En vivo
Blu Radio  / Nación  / Gobierno Petro interpone demanda por arancel del 30% al gobierno Noboa

Gobierno Petro interpone demanda por arancel del 30% al gobierno Noboa

La decisión fue tomada al considerar que se incumplió con el Acuerdo de Cartagena, que establecía arancel 0 para miembro de la Comunidad Andina.

